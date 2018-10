“Estoy en prisión por una decisión política del presidente Macri”, dijo De Vido

Es una decisión inadmisible, intolerable e indigna para los ciudadanos. Aconsejo a todos los consumidores, y a efectos de no crear antecedentes, que no se hagan eco de esta medida y que no paguen. Si tengo que encabezar una protesta colectiva ante la Justicia, así lo hare. Pero confío plenamente que la Justicia evaluará esta …