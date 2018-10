Tragedia de Once: se entregaron Schiavi, el maquinista y Cirigliano

Tras un fallo de la Cámara de Casación, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó las detenciones del ex secretario de Transporte, el empresario Cirigliano y el chofer Córdoba.

Después de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazara el jueves los recursos extraordinarios de apelación a la Corte Suprema que presentaron el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el Tribunal Federal 2 ordenó la detención inmediata de los condenados en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012. En el transcurso de la mañana, el maquinista Marcos Córdoba y el ex dueño de la concesionaria TBA Claudio Cirigliano y varios directivos de esa firma ya se habían presentado en Tribunales. El último en llegar fue Schiavi, minutos antes de mediodía.

Apenas se conoció la resolución de la Casación, el fiscal ante el TOF 2, Juan García Elorrio, había pidió las detenciones, que el tribunal ordenó por la mañana de este viernes. ​Anticipándose a esto, el motorman se había puesto a disposición de la Justicia poco antes de las 10 viernes, mientras que el empresario Cirigliano, al igual que otros directivos de TBA, lo hicieron poco antes de las 11.

El jueves, el máximo tribunal penal rechazó los recursos de apelación a la Corte Suprema de los condenados por la Tragedia de Once. La decisión afecta también a Ricardo Jaime, quien ya está preso pero por otros juicios, y a otros 16 condenados, todos ex directivos de la concesionaria TBA. Pese a que los acusados aún tiene la posibilidad de un último recurso, el camino quedó mucho más restringido.

El ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, durante los alegatos de la defensa de Marcos Cordoba, maquinista de la Tragedia de Once. Foto Pedro Lázaro Fernández

La decisión se conoce pocos días antes de la sentencia que se dictará sobre Julio De Vido y Gustavo Simeonoff en el juicio conocido como Once II, donde está acusado de estrago culposo agravado por muerte por el siniestro que dejó 51 muertos (incluida una embarazada) y más de 700 heridos.

En el escrito de la Casación, que contó con una disidencia parcial de Mahiques, los jueces Catucci y Riggi indicaron que “la presentación de las defensas no puede prosperar” y rechazaron así la presentación dejando firme la confirmación de las condenas formulada meses atrás por la Casación.

En mayo, el Máximo Tribunal penal confirmó la culpabilidad de 21 de los 28 acusadosque habían sido condenados por el TOCF2, la Cámara de Casación modificó en algunos casos las penas y en otros las bajó. Por ejemplo, Ricardo Jaime sufrió una elevación de seis a siete años de prisión, que por otras condenas previas en otros expedientes se redujo a una pena única a ocho años de cárcel. El ex secretario de Transporte está detenido desde abril de 2016 por otras causas.

El ex secretario de transporte Ricardo Jaime, durante alegatos de la Tragedia de Once. Foto Pedro Lázaro Fernández

La modificación respecto de Jaime obedeció a que los jueces de la Casación decidieron condenarlo también por el delito deestrago culposo, por el que no había sido condenado en el juicio. En cambio, Casación bajó el monto de la pena respecto de quien ocupaba la Secretaría de Transporte al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi (de ocho años a cinco años y medio), del empresario Claudio Cirigliano (de nueve a siete años) y del maquinista Marcos Córdoba, que quedó con una condena a tres años y tres meses de cárcel. Mario Cirigliano, hermano de Claudio, fue absuelto.

Los cambios obedecieron a “criterios de razonabilidad y proporcionalidad” que tuvieron en cuenta los jueces de Casación a la hora de determinar responsabilidades entre cada uno de los acusados. Los camaristas ratificaron las condenas por administración fraudulenta que recibieron por igual los ex funcionarios como los concesionarios de la empresa TBA, que operaba la línea Sarmiento.

Para ellos hubo reducciones de pena. Cirigliano, uno de los dueños de la empresa TBA, tras ser condenado en primera instancia a 9 años de cárcel, obtuvo una pena de 7 años en el nuevo fallo.

A Marcos Córdoba, quien conducía el tren chapa 16 que se estrelló contra el andén 2 de la estación de Once, la Cámara le mantuvo la pena de 3 años y 6 meses.

Al momento, ninguno de los condenados está detenido por esta causa. Sólo Jaime, que se encuentra en la cárcel pero acusado de enriquecimiento ilícito, entre otras cosas.