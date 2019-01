Tras el anuncio de las 525 viviendas, Cambiemos destacó a Nación

Hace algunos días el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a cargo de Rogelio Frigerio, firmó con la Municipalidad de Gualeguaychú un convenio para la construcción de 525 viviendas que serán financiadas entre el Estado Nacional y un desarrollador privado. La Municipalidad proporcionará las tierras y se hará cargo de las obras de infraestructura.

Para el precandidato a intendente por Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori, “este acuerdo es el fiel reflejo de cómo entendemos la política desde nuestro espacio, en un sentido amplio, con grandeza y sin especulaciones. El gobierno nacional acaba de acordar la construcción de más de 500 viviendas, sin importar que estemos a las puertas de un proceso electoral, ni que el intendente sea un hombre del kirchnerismo. Acá primó la política con mayúsculas, donde el bien común es el principal objetivo de trabajo y ello merece ser destacado”, señaló.

“Esta concreción tiene elementos muy positivos y que van de la mano de ideas que tenemos para la ciudad a la hora de encarar proyectos estratégicos; ya que esta iniciativa forma parte de una novedosa línea del programa de Participación Público Privada que fomenta una mixtura entre el Estado y los privados. Con ese formato estamos trabajando en proyectos para el exfrigorífico y el Centro de Transferencia de Cargas; entre otros emprendimientos que elaboran nuestros equipos técnicos y que en su momento daremos a conocer”, añadió.

Melchiori -quien encabeza la propuesta que conforman el PRO, UCR, Nuevo Espacio y el GEN-, remarcó que “acá hay participación del sector privado. Y es un buen ingrediente que se suma a los proyectos y a las obras. Nos han querido hacer creer que lo privado es enemigo de lo público. No podemos pedir que ‘papá Estado’ haga todo, por eso este tipo de iniciativas son importantes para cambiar la matriz de pensamiento. El Estado no puede solo. Los privados sin control del Estado, tampoco funcionan. Pero este caso nos muestra como hasta en un tema tan sensible, tal vez el más importante para la familia como lo es la vivienda, se pueden articular mecanismos para la resolución de problemáticas sociales junto al privado. Bienvenidas las nuevas fórmulas que se sumen –no que reemplacen- a las que ya conocemos”.

Asimismo, agregó: “queremos cambiar el paradigma. Una cuestión ideológica no puede detener el desarrollo de la ciudad. Nos dolieron las palabras de Frigerio hace sólo un mes cuando contaba que gobiernos locales como los de Uruguay y Concordia no anteponían las cuestiones partidarias a la hora de gestionar ante el Gobierno Nacional como sí lo hacía Gualeguaychú. Y de hecho consiguieron muchísimas más obras en estos tres años. No puede ser que se retomen gestiones sólo en proximidad de un año electoral. Eso no puede volver a pasar. En estos casos, lo ideológico no puede tapar el bien común. No es un delito ser kirchnerista, pero esa pertenencia o cualquier otra nunca puede estar por encima de los gualeguaychueses”, aseguró.

Por último, recordó que “sólo tomando el Plan Hábitat que se lleva adelante en el norte de la ciudad y este programa de 525 viviendas, el Gobierno Nacional, a través del ministerio que dirige Rogelio Frigerio, ha volcado en Gualeguaychú casi 400 millones de pesos. Y justamente, días pasados, conversábamos con él respecto de una serie de obras que estamos pensando para la ciudad y nos imaginábamos una gestión municipal que a partir de 2019 pueda conseguir las grandes obras que la ciudad necesita. Gualeguaychú no tiene techo. Sólo debemos despojarnos de mezquindades y sectarismos y pensar en recobrar el lugar que supimos ocupar en al mapa provincial y nacional”, finalizó.