Tras el temporal, personal de Hidráulica de Entre Ríos recorrió Gualeguaychú

Ingenieros de Obras Públicas del Municipio se reunieron con un equipo de profesionales pertenecientes a Hidráulica de la provincia. Relevaron los lugares más afectados tras el temporal. Carlos García, a cargo del área de Planeamiento municipal adelantó a ElDía que las gestiones para una obra millonaria están muy avanzadas.

El equipo de ingenieros recorrió el Médanos y toda la zona de la cañada; además visitaron el barrio La Cantera y detrás de la Estación de Servicio ubicada en la rotonda de la terminal.

En cuanto al barrio Munilla informaron que se mantuvo estable, aunque se registró una gran cantidad de agua sobre la calle Del Valle, Rocamora, Doello Jurado y 3 de Caballería.

ElDía conversó con Carlos García, a cargo del área de Planeamiento Municipal, quien informó que estos lugares son siempre los más afectados, “pero lo que sucedió el jueves fue un fenómeno extraordinario donde cayeron 70 milímetros en 50 minutos. Queremos resaltar que todas las bocas de tormenta estaban limpias, salvo alguna bolsa de basura que puede haber quedado y ser arrastrada por el agua”, indicó.

Durante el temporal cayeron 70 milímetros en poco más de una hora. Por momentos se registraron picos de lluvia de 130/ 140 milímetros por hora.

Además, hizo referencia al reclamo de los vecinos del barrio La Cantera que fueron unos de los más afectados por el temporal. El agua ingresó medio metro dentro de sus viviendas y sufrieron importantes pérdidas materiales.

Al respecto, García dijo que “en La Cantera los caños están limpios. De hecho, lo hemos venido limpiando toda la semana y dándole más espacio en Asisclo Méndez. El fenómeno no resiste mayor análisis por la gran cantidad de agua que cayó, sumado a que no hay superficie permeable porque ya los suelos no absorben más, lo que hace que el agua llegue más rápido a los puntos más bajos”.

Luego de las intensas lluvias, desde el área que encabeza García realizaron un seguimiento de los distintos barrios y calles. Indicaron que “en 20 minutos o media hora se desagotaron todas las zonas” y adelantaron que una obra de gran magnitud solucionaría de plano toda la problemática.

Sistematización de la cuenca

Así es nombrada a la gran obra hidráulica que necesita Gualeguaychú para dejar de sufrir los anegamientos que padece ante una lluvia copiosa o prolongada.

Carlos García expresó que esperan ansiosamente que estos trabajos lleguen pronto porque vendrían a solucionar estos serios inconvenientes.

“La obra se llama sistematización de la cuenca sur- oeste y Cañada de Gómez”, adelantó García y explicó: “La inversión de 260 millones sería para una primera etapa que incluye el conducto principal entre el Boulevard Martínez y calle Tropas”.

Además, explicó que hasta el momento, desde la Provincia “no nos han dado una fecha de comienzo, aunque sí nos han ofrecido una máquina y equipamiento que tiene hidráulica; todo quedó a disposición de la ciudad”.

Asimismo, adelantó que existen “gestiones muy avanzadas para esta gran obra” y que “nos van a seguir asistiendo técnicamente”.

“Destaco la gran gestión que está haciendo el intendente, Martín Piaggio, para presionar y pedir respuestas respecto del financiamiento para la obra”, manifestó García y agregó que para el verano hay pronósticos inestables; aunque aseguró que para el día del gran temporal sólo se esperaban 10 milímetros y luego la realidad fue otra.

También aclaró que la altura del río Gualeguaychú no afectó y que desconoce si un dragado en el Uruguay o en el Gualeguaychú cambiaría la realidad actual de la ciudad.

La obra millonaria necesitará financiamiento provincial, nacional e internacional. La Municipalidad ha pedido que fijen prioridades para atender urgencias. “Es una gran obra con más de 7 mil hectáreas de cuenca, desde el Regimiento hasta el arroyo El Cura, es una gran superficie con una gran cantidad de zonas rurales, y hemos priorizado el tramo medio, la zona más urbanizada, desde el Boulevard Martínez y el arroyo El Cura, con lo cual las obras se encararían por esos sectores. En Boulevard Martínez y calle Las Tropas tenemos más de 3500 metros con un gran volumen de tierra que se va a extraer de esos lugares y luego la continuación hasta el arroyo El Cura, que daría respuesta para recibir este caudal de agua”, informó el responsable del planeamiento urbano de la ciudad.