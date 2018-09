Tras su pobre Superclásico, pararon a Mauro Vigliano

El platense Mauro Vigliano no fue incluido en el sorteo arbitral para la séptima fecha de la Superliga, donde Diego Abal conducirá Lanús-River y Germán Delfino a Boca frente a Colón de Santa Fe.

Según el sorteo realizado este lunes en el predio de Ezeiza de la AFA, que se adelantó por el paro general previsto para mañana, Vigliano no fue incluido al igual que Fernando Echenique, Fernando Espinoza, Néstor Pitana, Pablo Diaz, Nazareno Arasa, Pablo Dovalo, Héctor Paletta, Julio Barraza y Pedro Argañaraz.

Pero lo de Vigliano tomó otra notoriedad debido a que su actuación en el Boca-River no fue la mejor, con varias jugadas que despertaron las críticas de los hinchas, principalmente del “Xeneize”.

La primera acción desacertada del referí fue en el codazo de Edwin Cardona a Enzo Pérez, donde le mostró amarilla al colombiano en lugar de expulsarlo.

Después, en el segundo tiempo en una jugada controvertida donde primero Benedetto pidió penal de Montiel, y después con una mano de Ponzio en el área que interpretó como casual ante un remate de Tevez.

Más tarde hubo otra acción dentro del área donde Milton Casco se lleva puesto a Cristian Pavón pero Vigliano dejó seguir la acción.

Y sobre el final Scocco recibió una infracción de Cardona en el área y nuevamente el juez no cobró nada.