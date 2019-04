Trasladaron a la cárcel al acusado de raptar a una niña para violarla

“Como indicio tenemos la posible finalidad de abuso sexual de la niña e incluso está acusado de tocamiento”, confirmó el fiscal que interviene en el caso de la niña rescatada tras ser raptada por un depravado.

El acusado de raptar a una niña de siete años el pasado jueves, presuntamente con intenciones de violarla, fue trasladado este lunes de la Unidad Penal de Concordia, luego de que la Justicia le dictara la prisión preventiva por 30 días.

Al respecto, el funcionario judicial dijo que “en el día de la fecha se dispuso su prisión preventiva y alojamiento en la Unidad Penal por el término de 30 días que es prorrogable. En los próximos días se llevará adelante la Cámara Gesell. Además, estamos terminando de hablar con testigos en el barrio donde se produjo el hecho para culminar de circunscribirlo”.

Interrogado sobre las intenciones del sujeto, Dri expresó que “como indicio tenemos la posible finalidad de abuso sexual de la niña e incluso está acusado de tocamiento. Sería muy apresurado aventurar que haya habido una ultra finalidad respecto de la vida de la menor. Esto será materia de investigación”, expresó.

Finalmente, dio cuenta de que no recuerda en sus años como fiscal “que hayamos tenido un caso de estas características por la forma en que ocurrió. No es un hecho habitual en esta ciudad”. El Once