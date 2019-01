Tres cortes de luz en 24 horas: el último, por causa de un rayo

En apenas 24 horas se produjeron tres interrupciones en el suministro de energía. Buena parte de la ciudad estuvo afectada. Si bien desde la Cooperativa Eléctrica aseguran que no tienen que ver con la alta demanda en el consumo, la precariedad del servicio empieza a generar mal estar.

Enero no termina de la mejor manera para los gualeguaychuenses. Primeros fueron las sostenidas precipitaciones y las repetidas sudestadas las que se combinaron la gran cantidad de agua que bajó desde el norte del país y el sur de Brasil para dejar sin playas a la ciudad. Ahora, de un momento a otro, el último fin de semana la temperatura escaló exponencialmente hasta superar los 35 grados centígrados. Realidad que no sería preocupante –estamos en verano, es lo esperable– si no se hubiesen producido los, por lo menos, tres cortes de luz que afectaron a gran parte de la ciudad en tan sólo 24 horas.

A pesar de que los problemas en el servicio llegaron en simultáneo con las altas temperaturas, desde la distribuidora local desestimaron que una cosa haya sido consecuencia de la otra.

El primero de los cortes grandes se produjo en la zona oeste y noroeste de Gualeguaychú, aproximadamente a las 5 de la madrugada del martes, y se sostuvo hasta momentos antes del mediodía. En diálogo con ElDía, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Guillermo Farabello informó que la interrupción en el servicio se generó por un problema en “la línea subterránea que pasa por la Ruta 14 en Urquiza al Oeste”. Lo que afectó a todos los barrios de esa zona de la ciudad, miles de familias que estuvieron sin luz durante toda una mañana.

Más allá de las causas, el malestar es comprensible si se considera que durante ese día las temperaturas escalaron hasta los 35 grados. Lo que se hizo sentir aún con mayor fuerza durante la siesta del martes, cuando se produjo un nuevo corte. El segundo en un corto período de tiempo.

Pero no quedó allí. Durante la madrugada de este miércoles, precisamente a las 3.50, gran parte de la ciudad volvió a quedarse sin el servicio. Fue durante la importante tormenta que se mantuvo durante toda la noche, y fue justamente la propia actividad eléctrica la que esta vez causó las indeseadas consecuencias.

La caída de un rayo generó el desperfecto en la Línea Doble Terna que une la estación distribuidora de Enersa con el Centro de Distribución de la Cooperativa Eléctrica. “Esto dejó sin corriente a gran parte de la población del centro de Gualeguaychú”, explicó esta vez Alfredo Darré, desde la cooperativa.

“Cuando se sale de servicio una línea la Cooperativa Eléctrica la recorre, la controla, para no tener ningún otro inconveniente al momento de ponerla nuevamente en funcionamiento”, explicó al ser consultado por el tiempo que tardó en restablecerse el servicio. Y, en este sentido, señaló a las condiciones climáticas, particularmente al estado de los terrenos donde se encuentra la antena afectada por la gran caída de agua, como el mayor obstáculo para el restablecimiento del mismo, que finalmente llegó a las 5.20 de la mañana.

A pesar el alivio que trajo consigo la lluvia de esta mañana, se espera un febrero caluroso. Según lo informado, aunque todavía faltan inversiones, fueron millonarios los aportes que se hicieron en infraestructura para acondicionar un sector desfinanciado durante años. El importante aumento en las tarifas eléctricas, que recae sobre el consumidor, acompañó estas inversiones. ¿Son condiciones suficientes para garantizar un aceptable servicio eléctrico? Evidentemente no.