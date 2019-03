Tres deportistas de Carpinchos jugarán la Copa Mundial de Kabaddi

Será en Malasia desde el 7 al 14 de abril y se disputará en las ramas femenina y masculina. Los tres jugadores de Carpinchos forman parte de las selecciones nacionales.

Los deportistas de Carpinchos, Florencia Arbelo (20 años), Agustina Schneider (26) y Claudio Albornoz (24) tomarán parte de la Copa Mundial de Kabaddi, que se disputará en la ciudad de Melaka en Malasia, jugando para la Selección Argentina.

Para Albornoz será la segunda presencia internacional representando al país, mientras que tanto Arbelo como Schneider debutarán en un torneo internacional representando al país.

En diálogo con ElDia, los tres jugadores de Carpinchos se mostraron entusiasmados por la oportunidad que tienen por delante. “Es una experiencia nueva, muy importante porque no siempre se puede representar al país. El kabaddi es un deporte nuevo en Argentina, nosotros nos sumamos con Carpinchos a la Liga Nacional, competimos una vez al mes y hemos tenido la chance de realizar entrenamientos con la Selección en distintas oportunidades”, sostuvo Arbelo.

Caio Albornoz, que es entrenador de los planteles de Carpinchos y también juega en el equipo masculino, tendrá su segunda participación a nivel nacional, esta vez en la especialidad indoor, que será la que se disputará en Malasia, donde los planteles argentinos fueron invitados para participar de la competencia. “De a poco el deporte ha ido creciendo, mucha gente se ha mostrado interesada y algunos ya lo adoptaron como su deporte principal. Es un deporte diferente, muy dinámico, que requiere de una gran preparación física y también cuenta con muchos aspectos tácticos en cada partido. No tiene similitud con otros deportes, más bien tiene parecidos con juegos infantiles, como el quemado o la mancha, pero relacionados con su técnica y táctica específica, como es poder atacar y restarle jugadores al equipo rival”, sostuvo.

Por su parte, Agustina Schneider fue la última en sumarse a la Selección. “Fue toda una sorpresa para mí, no la esperaba, pero me pude adaptar y estoy muy entusiasmada con la posibilidad de representar al país en un Mundial”.

La semana próxima, los deportistas de la ciudad estarán viajando a Malasia para comenzar su participación en el torneo el primer fin de semana de abril. “Son tres partidos por fase de grupos y luego se realizarán los cruces eliminatorios. Nuestro objetivo es seguir sumando experiencia, vamos a enfrentarnos con países en los que el kabaddi es un deporte muy popular y que tienen mayor experiencia en relación a Argentina. A nivel continental estamos bien posicionados, pero todavía nos falta seguir trabajando y creciendo para poder competir de igual a igual contra las principales potencias, que son India, Malasia e Indonesia”, indicó Arbelo.