Triunfo de Carpinchos y derrota de Central en el inicio del Provincial

Los Tricolores aplastaron a Social Caseros 84 a 0, mientras que Central cayó en su cancha ante Jockey Club de Gualeguay 25-18 en el marco de la primera fecha del Torneo Provincial de Rugby.

En el Parque Unzué, Carpimchos no dejó dudas ante Social Caseros y lo derrotó claramente 84-0 haciendo valer el mayor oficio del equipo Tricolor.

En el primer tiempo fueron 7 trys los que anotó Carpinchos, por intermedio de Gianmarco Marchetti, Sebastián Riolfo, dos de Lucas Aleu, dos de Facundo Ucelli y uno más de Beltrán Medrano, todos convertidos por Lucas Aleu, cerrando la primera mitad con ventaja de 49-0.

En el segundo tiempo, lejos de bajar el ritmo y la intensidad de juego, Carpinchos siguió atacando y llegaron los trys de Martín Gómez, dos del fullback Juan Martín Dumón, uno de Francisco Abelenda y el restante de Joaquin Ancherama, los cinco convertidos por Lucas Aleu, para redondear el 84-0 final.

La formación titular de Carpinchos fue con Mario De la Concepción, Diego Hidalgo, Eduardo Bartolini, Ignacio Ucelli, Francisco Abelenda, Pedro Fernández, Martín Funes, Martín Gomez, Tobías Crespo, Gianmarco Marchetti, Sebastián Riolfo, Beltrán Medrano, Lucas Aleu, Facundo Ucelli y Juan Martín Dumón, ingresando durante el partido Fermín Debeheres, Simón Merello, Rodrigo Ucelli, Joaquín Ancherama, Imanol Cuenca, Tomás Fraccarolli, Lautaro Ucelli y Rodrico Castillo.

Derrota de Central

Central Entrerriano en su cancha de Parada 7 perdió 25-18 ante Jockey Club de Gualeguay en un choque parejo que los gualeyos dieron vuelta en el segundo tiempo, luego de que Central se vaya ganando al descanso 18-13.

Central jugó un buen primer tiempo, con la figura de Federico Espósito en las patadas a los palos y también llegando al try. El Rojinegro anotó en los primeros 40 minutos con dos penales de Federico Espósito, un try del propio Espósito y otro try de Diego Romero convertido por Espósito, mientras que del lado de Jockey, en la primera mitad marcó dos penales el pateador Alessio López, además de un try del pilar Mauro Oberti convertido por López.

En el segundo tiempo las cosas cambiaron, Jockey fue quien dominó las acciones y con un try del hoocker Juan Sánchez Souto convertido por López y un último try del propio Alesio López, se quedó con la victoria en terreno visitante.

Central Entrerriano formó con Lucas Yankel, Agustín Balbuena, Luciano Vela, Franco Carmona, Miguel Zabaleta, Agustín Espósito, Juan Pablo Gusmerolli, Alfonso Casenave; Agustín Barrere, Santiago Corujo, Antonio Greissing, Federico Espósito, Álvaro Ramos, Diego Romero y Felipe Casenave, ingresando durante el desarrollo del partido Martín Cincunegui y Sebastián Larrosa.