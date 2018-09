Troncoso dice que fue denunciado porque su candidatura “viene muy bien y molesta”

Tras la denuncia sobre irregularidades con contratos legislativos que realizó la semana pasada el programa televisivo “Cuestión de fondo”, por Canal 9 “Litoral” de Parana, que originó la apertura de una causa por peculado por parte del Poder Judicial, el diputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos) se presentó espontáneamente en Tribunales y también respondió a través de algunos medios. ´

La Procuración General del Poder Judicial entrerriano ordenó la apertura de una causa por peculado contra el diputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos) después de la denuncia periodística. Ya declararon los denunciantes y ex empleados de Troncoso, quienes aportaron documentación y audios para demostrar que el legislador les exigía buena parte del sueldo mensual y que a eso lo hacía con cada uno de los contratados que tenía y tiene en su despacho.

“En 2015 le facturaba por 12.000 pesos y me daba 8.000. Después le facturé por un poco más y me dio un poco más. Siempre tenía que darle un vuelto importante. Terminé con un contrato por 25.000 y me daba 15.000”, expuso ante cámara Carlos Cozzi, ex empleado del legislador y ex intendente de Maciá. Ante la fiscal Paola Farinos dio también varios nombres de testigos que están en condiciones de declarar para demostrar lo denunciado.

Fue a Tribunales, sin que lo llamen

Troncoso estuvo el lunes temprano en la Fiscalía. Llegó junto a su abogado Hugo Gemelli, asesor del bloque de “Cambiemos” y ex funcionario del gobierno de Sergio Montiel. Hasta allí fue solamente para presentarse en forma espontánea, pero sin necesidad alguna porque en esta etapa de la investigación no se definió aún su imputación y, por ende, no se lo citó a declarar.

A la hora de responder sobre la denuncia, lo hizo en otros medios periodísticos y no en el que lo denunció públicamente, pese a los reiterados planteos de la producción para que se presentara en vivo en el estudio de televisión y tuviera la posibilidad de expresarse. Troncoso descalificó a los denunciantes y de alguna manera buscó lograr consenso corporativo entre los legisladores, aunque nadie salió a respaldar sus prácticas.

Troncoso descalificó al denunciante

“El fue despedido por golpeador. Trabajaba con la pareja de él. Hace seis meses empezó a trabajar conmigo. Siempre tuve a cuatro o cinco personas en el despacho. Nunca menos que eso”, afirmó y agregó que “tengo dos personas que están adscriptas porque son de planta de Casa de Gobierno y yo por supuesto les daba dinero. Carlos Cozzi y la esposa tenían contratos por 25.000 pesos y me daban para pagarle a los otros. Había un acuerdo porque los otros dos empleados de planta no podían hacer contratos”, explicó Troncoso a la prensa.

Marcó que “Carlos Cozzi entró en un problema con la pareja. Graves problemas y graves peleas tenían en la oficina y un día ella llegó con moretones diciendo que no iba a trabajar más porque lamentablemente no quería salir más con él y él le pegaba. Me mostraba los moretones, tuve que andar con ella por Casa de Gobierno porque la seguía a todos lados y la molestaba. Y terminamos la relación definitivamente dándolo de baja porque era insostenible la situación de la pareja”, describió luego.

“Tengo seis contratos, no más que eso. Debo ser el legislador que menos contratos tiene”, afirmó y precisó que “a Cozzi lo tenía para chofer y mandados porque no sabía sentarse en la computadora ni hacer una nota. El otro personal y la secretaria que tengo son los que hace todo”, añadió.

Su candidatura “molesta a algunos”

Además, Troncoso dijo: “Cuando uno está de candidato algunos se prenden porque mi crecimiento político con mi candidatura viene muy bien y eso por ahí molesta a algunos. Y justo se dio este caso de que tuve que dejar sin trabajo a estas personas por la problemática dentro de la oficina, por ahí los han fogoneado para que digan estas cosas”, completó.

Troncoso no solo tiene personal contratado al que le descuenta buena parte del sueldo para lo que él considera una especie de caja chica. Cuenta también con personas que cobran a la vez en otras dependencias. El detalle de estos contratos, que abarcan a familiares, allegados y funcionarios del municipio que conduce su hijo Román Troncoso, se publicó en la edición de este jueves de revista “Análisis”.

La falta de transparencia

El diputado Gustavo Guzmán, del PJ de Paraná, habló sobre lo que ocurre con su par de la Cámara Baja entrerriana.

-¿Cómo cayó en la Cámara de Diputados la denuncia contra Troncoso?

-Yo manifesté la sesión pasada, antes de esta denuncia del empleado, que se habla mucho de ética, buenas costumbres y una cuestión moral de la alianza Cambiemos, encabezada por el hijo de Al Capone. Me parece que hay mucha hipocresía a la hora de manifestar hechos de corrupción y señalar con el dedo de parte de personas que representan una coalición política que tiene muchísimas dificultades. Como por ejemplo, lo que se manifestó con el tema de los contratos.

-Troncoso respondió y dijo que casi todos hacen lo mismo.

-No lo escuché decir eso, pero jamás se puede justificar un mal acto haciendo precisamente eso. Diciendo que hace algo malo porque todos los hacen. Lo que manifestó el denunciante no está bien y la Justicia tendrá que investigar. Y hay algo que es fundamental que es el Tribunal de Cuentas que tiene que estar para que todos podamos transitar nuestros períodos políticos temporales lo más tranquilos posible sabiendo que uno actúa correctamente. Yo en eso tengo una escuela si se quiere de Raúl Solanas, quien siempre manifestaba a la hora de actuar en política como uno tenía que estar contento y ser condescendiente con aquellos que tenían que administrar la supervisión porque en cierta manera nos iba a garantizar tranquilidad a los que estábamos en política.

-¿Cuántas veces alguno de ustedes le dijo a Urribarri que transparente más la información? Si sentarán a todos los contratados en el recinto se encontrarían con muchas sorpresas. ¿Cuántos sabían que Troncoso tiene contratadas a 10 personas.

-No se sabía. Lo que sí digo es que Urribarri es el presidente de la Cámara e indudablemente el tema de los contratos es un tema delicado y cuando salen cuestiones así uno tiene que poner la lupa sobre el proceder porque en cierta manera quedamos todos involucrados en una sospecha. De la misma manera recuerdo que se generaba cuando era concejal con los famosos módulos del Concejo Deliberante.

-Le insisto: ¿esto no les genera un debate interno? ¿Qué se hace de acá para adelante

-Indudablemente, lo que se pide a través de algunos medios es transparentar la cuestión de la información.

-Me reconoce que falta transparentar la información.

-Sí. Eso tendría que ser algo inmediato, de fácil accesibilidad en el gobierno en general. Es impensado creer que en 2018 haya guetos administrativos prácticamente inexpugnables.

-¿No debería pensarse para las próximas elecciones en listas de candidatos a legisladores que no tengan causas pendientes en la Justicia? En la Cámara de Diputados hoy hay sentados hombres que tiene varias causas penales

-Sí, de ambos partidos. Uno tiene que brindarle a la ciudadanía la posibilidad de elegir entre los mejores y que de ninguna manera se pueda usar un cuerpo legislativo para tener algún privilegio. En realidad, la grieta que hay en la Argentina es del sector privilegiado y los que consideramos que un privilegio es una deshonra que habla mal hasta de uno. (Fuente: Análisis Digital).