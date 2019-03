Un abandono frustró el debut de Marco Veronesi

El piloto de la ciudad debió desertar de la final de la Clase 3 del Turismo Pista por la rotura de la caja de cambios cuando marchaba 21º.

El fin de semana del debut de Marco Veronesi no pudo redondearse de buena manera, ya que el piloto de Gualeguaychú tuvo que abandonar promediando la final de la Clase 3 en Olavarría por la rotura de la caja de cambios, cuando ocupaba el puesto 21º dentro de un importante pelotón, con buenas posibilidades de avanzar en las posiciones.

Marco había largado en la posición 24 en la final, que tuvo un intenso duelo por los primeros lugares entre Mauro Salvi y el campeón Gonzalo Antolín, mientras que desde atrás comenzaron a avanzar Dino Cassiano y Juan Pablo Urrutia.

En la punta, Salvi lideraba con diferencias claras, pero de a poco Dino Cassiano y Gonzalo Antolín empezaron a acordar diferencias, mientras que Marco Veronesi buscó subir posiciones con el Toyota Etios logrando ubicarse en el puesto 21, luego de una intensa lucha con Bobbio, Fierros y Badaracco.

Lamentablemente, en la décima vuelta el auto de Veronesi quedó parado a la salida de una curva, producto de la rotura de la caja de velocidades, el mismo problema que lo había relegado en la serie del sábado, motivando el abandono del piloto de Gualeguaychú, que no pudo cerrar su fin de semana completando la prueba, que era el objetivo que se había trazado con el equipo de Gaby Rodríguez.

“Una lástima que la caja nos dejó sin la posibilidad de completar la carrera, que era el objetivo. El auto anduvo bien durante todo el fin de semana, me adapté de buena forma, sacando algunas cosas lógicas de un auto nuevo. En la serie nos retrasamos porque se complicó con la tercera y la cuarta y en la final, lamentablemente, la caja volvió a dejarnos a pie”, expresó Veronesi en diálogo con ElDia. “De todos modos, estoy conforme con mi rendimiento, es una categoría muy competitiva, hay pilotos y equipos de muy buen nivel, así que seguiremos aprendiendo”, sostuvo el joven piloto de la ciudad.

En la definición de la carrera, sorpresivamente el auto de Mauro Salvi fue perdiendo rendimiento y abandonando con problemas en la caja de su unidad, heredando de esta forma la posición Dino Cassiano y comenzando a encabezar el clasificador sobre Gonzalo Antolín y Urrutia que concretaba un debut soñado, aunque se retrasó en la vuelta final dejando el tercer escalón del podio para Jonathan Baldinelli, que avanzó desde el medio del pelotón.