Un corte de luz obligó a suspender el partido de Juventud frente a DEPRO

El Decano caía 1 a 0 con gol de penal de Noir en la primera mitad. Cuando se jugaban 34 minutos del complemento, un corte de luz que afectó a toda la ciudad de Pronunciamiento, obligó a suspender el partido, que se completará el jueves desde las 17.

El partido tuvo a DEPRO intentando hacerse del control del partido y Juventud presionando arriba pero sin intensidad. La primera de riesgo la tuvo Juventud tras un centro para Pariani, que fue anticipado por el arquero Orcellet, quien perdió la pelota y la terminó recuperando tras un rebote en la espalda del arquero.

DEPRO respondió enseguida y llegó con muchísimo peligro. A los 10, Laureiro rescató una pelota cerca del área y mandó un centro de primera para la llegada de Noir, quien cabeceó buscando un palo y De León respondió mandándola al corner. De este tiro de esquina, primero anticipó Delasoie y en otro centro, apareció Noir para anticipar a todos, la pelota picó y dio en el palo de un De León vencido, en un aviso claro de los locales.

El partido se cayó en cuanto al ritmo, Juventud buscó poner a correr a Lonardi para tratar de generar peligro, pero el delantero estuvo desconectado con Pariani, mientras que DEPRO insistió con Blanc por derecha, tratando de juntarse con Delasoie y Noir.

No pasaba nada, hasta que a los 28 minutos, tras un rechazo fallido de Ronconi, Noir buscó a Delasoie, quien cayó dentro del área tomado por Zadel. El árbitro Alejo Cid marcó penal y expulsó por último recurso al zaguero de Juventud en una decisión apresurada del árbitro.

El penal lo ejecutó Enzo Noir quien le dio fuerte cruzado, venciendo la estirada de De León, que fue para el mismo lado pero no pudo hacer nada ante el buen remate del goleador de los locales.

Juventud sintió el impacto tras el gol en contra y la expulsión. Le costó salir del fondo y recién a los 35 opuso avisar con un centro de Piaggio que conectó Juan Sánchez con un cabezazo a las manos del arquero Orcellet, Enseguida, Franco Lonardi presionó alto, ganó en velocidad y dentro del área mandó un buen centro para la llegada de Pariani, pero el arquero Catriel Orcellet llegó antes para quedarse con la pelota antes de la llegada del goleador.

En la vuelta al juego, Salas y Lenciza mandaron a cancha a Fiorotto y Alza por Abello y Shell Grané, quedando Juventud con tres en el fondo, cuatro volantes y los dos delanteros buscando ir mano a mano con los zagueros del local.

Juventud fue a buscarlo con uno menos, desniveló con Lonardi por derecha y de un centro del Negro, Pariani llegó para exigir al arquero Orcellet, pero el línea anuló la acción por una dudosa posición adelantada, mientras que enseguida, el Gordo Fiorotto le ganó con el cuerpo a los defensores, mandó al medio para Pariani que se resbaló dentro del área cuando estaba para definir.

A los 7 Juventud tuvo el empate, tras un centro que mandó Piaggio, el arquero Orcellet falló en la salida y cuando la pelota entrada la terminó sacando en la línea el defensor Gurnel. DEPRO respondió pasando los 10 minutos con un buen tiro de Johan Laureiro, que buscó un palo y De León respondió bien para quedarse con la pelota.

Pasando el primer cuarto de hora el partido se picó, el árbitro Cid dio pocas muestras de personalidad y dejó que los jugadores le manejen el partido, generándose protestas, discusiones y todo tipo de irregularidades que demoraron el juego sin que haya acción. En medio de esas protestas fue expulsado Allende en DEPRO quedando los dos con diez.

Cuando se jugaban 34 minutos del complemento, un corte de luz que afectó a toda la ciudad de Pronunciamiento y a sus zonas aledañas obligó a detener el juego. En principio se esperó pero no hubo solución, por lo que pasados 40 minutos, el árbitro Alejo Cid determinó la suspensión del juego, que se completará en la tarde del jueves a las 17, pudiendo ambos equipos presentar 10 jugadores distintos a los que estaban en cancha, dado que se firmará una nueva planilla.

FICHA

DEPRO 1

Catriel Orcellet

Jair Gurnel

Milton Álvez

Iván Valente

Maxi Villagrán

Gastón Blanc

Alejandro Risso

Johan Laureiro

Leandro Allende

Emiliano Delasoie

Enzo Noir

DT: Hernán Orcellet

Juventud Unida 0

Lucas De León

Emiliano Ronconi

Nicolás Trejo

Damián Zadel

Daniel Abello

Claudio Escalante

Juan Sánchez

Ignacio Shell Grané

Rubén Piaggio

Franco Lonardi

Diego Pariani

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Delio Esteban Cardozo – Goles: 28’ Enzo Noir (DP) – Cambios: J. Ardetti x E. Noir (DO); L. Larrea x C. Escalante, P. Alza x I. Shell Grané, E. Fiorotto x D. Abello (JU) – Árbitro: Alejo Cid (Pergamino) – Exp.: D. Zadel (JU), L. Allende (DP) – Incidencias: Partido suspendido 34’ ST por corte de luz.