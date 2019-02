Un técnico de la NBA paró el juego y pidió que aplaudieran a un rival

En el encuentro ante Dallas Mavericks, Doc Rivers, técnico de los Clippers, agarró el micrófono y le solicitó a la gente que aplauda al alemán Nowitzki, que jugó su partido 1500 con la franquicia texana.

Sobre el final del último cuarto, y con su equipo ganando por 121 -112 a Dallas Mavericks, Doc Rivers, entrenador de Los Ángeles Clippers, pidió tiempo muerto, tomó el micrófono y le pidió al público presente en el Staples Center que ovacione al alemán Dirk Nowitzki, leyenda de Los Mavs, en su partido 1.500 en la NBA.

Nowitzki, ala-pivot que nunca usó otra camiseta en la liga de básquet de Estados Unidos que no sea la de Dallas Mavericks, respondió emocionado a los aplausos de la gente.

El alemán, que el próximo 19 de junio cumplirá 41 años, lleva disputadas 21 campañas en la NBA y esta podría ser la última suya como profesional. El oriundo de Wuzburgo es el séptimo máximo anotador de la historia de la NBA, con 31.310 puntos.

Mirá el video

What a beautiful moment in LA. Thanks Doc and @LAClippers! 👏🐐 pic.twitter.com/gsYq923VSX

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 26 de febrero de 2019