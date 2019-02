Un error en la inteligencia impidió que tres ladrones robaran en el Hipódromo

Tres delincuentes redujeron al personal de seguridad durante la madrugada e hicieron un boquete con intenciones de llegar a la tesorería, pero en su lugar accedieron a la presidencia. La alarma se activó y obligó a que los delincuentes abandonaran el lugar.

Poco después de las 5 de la madrugada, tres delincuentes ingresaron al predio del Jockey Club en la zona del Corsódromo con intenciones de llevarse la recaudación de la actividad turfística que se había realizado el domingo por la tarde. La reunión en el hipódromo de Gualeguaychgú contó con la presencia del caballo “Sharper”, de reconocida trayectoria y que origina grandes apuestas.

Manejaban cierta información, pero no era del todo precisa, incluso fue por ello que cayeron en una equivocación que los obligó a abortar la misión. Estaban armados, con el rostro tapado y prácticamente no les llevó nada de trabajo reducir al personal de seguridad que fue sorprendido durante una de sus rondas.

“El muchacho sintió un ruido y cuando fue a ver lo que era, de una oficina salió uno encapuchado que lo apuntó con un arma y lo maniató de pies y manos; y lo dejó boca abajo en el patio delante de la tesorería”, informó aElDía el vicepresidente de la institución, Mariano Peretti.

Luego cortaron el sistema de cámaras de seguridad para realizar el trabajo que fueron a hacer, pero lo que no sabían es que al desactivar el sistema, las autoridades del Jockey reciben una alarma en sus celulares que les informa sobre lo sucedido.

Para esa hora de la madrugada ya se sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Mientras, los delincuentes tomaron unas herramientas que encontraron en el lugar y con ellas hicieron un boquete con intenciones de ingresar a la Tesorería y abrir la caja fuerte, pero el boquete los llevó a la Presidencia y se disparó una nueva alarma.

“Hace un año atrás tuvimos un episodio similar, pero los que vinieron lo hicieron más preparados porque trajeron hasta soplete para abrir la caja fuerte, pero le erraron y la quisieron abrir del lado de la palanca, así que tampoco pudieron robar”, explicó Peretti, dando a entender los motivos por los cuales se cuenta con dos sistemas de seguridad.

Cuando sonó esta última alarma ya no tuvieron otra opción que abandonar el lugar. No sólo no habían podido acceder al lugar que pretendían, sino también que no tenían las herramientas para abrir la caja fuerte donde creían que estaba el pozo millonario del domingo a la tarde. “Eran medio improvisados. Creemos que era gente de acá, conocedora del lugar, que creyó que estaba la plata de la reunión del domingo, pero lo que no sabían es que nosotros habíamos tercerizado el servicio. Lo único que se hizo fue alquilar el lugar”, concluyó el vicepresidente.