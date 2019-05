Un ex Juventud Unida, duro con la dirigencia de Los Andes: “hubo chicos que no tenían para comer”

El delantero Fabricio Lenci, que pasó por Juventud Unida, contó los problemas que sufrieron durante la temporada en Los Andes, que terminó descendiendo a la B Metropolitana. “Había jugadores que no tenían para comer”, dijo.

Los Andes atraviesa un momento futbolístico adverso. A casi un mes del descenso a la Primera B Metropolitana, el conjunto de Lomas de Zamora sufre las consecuencias de dicho suceso. Uno de los integrantes del plantel, Fabricio Lenci, charló en exclusiva con Solo Ascenso y cargó contra la dirigencia por los malos manejos que trajeron en consecuencia la perdida de la categoría.

A la hora de empezar a desglosar, Lenci se expresó sobre lo futbolístico: “La conclusión es que nos dio mucha tristeza, hubo partidos que podíamos sacar adelante y no lo hicimos. No es lindo descender, a ningún jugador le gusta. Dimos todo, tratamos de sacar adelante los partidos como los de Santamarina e Instituto. Luego esperábamos que Quilmes empate o pierda y siguieron sumando, eso nos jugó en contra. Ya con Chaca y Mitre no ganamos y ahí la ilusión de continuar en la categoría se había terminado”.

Profundizando aún más sobre la cuestión, Lenci fue tajante sobre la falta de responsabilidad de los dirigentes: “Cuando vos arrancas un torneo corto de 24 partidos y cambias tres veces de técnico, algo mal se hace. Igual esto viene de hace muchos años atrás, lo viví ocho partidos del campeonato anterior, que fue después de mi paso por Argentinos Juniors, ahí me di cuenta de un par de cosas, que pensé que iban a cambiar, pero todo sigue igual”

“Hay muchas cosas que no van, la manera en la que cobrábamos me parece una falta de respeto y a lo mejor varios clubes están así, pero yo hablo de lo que se vivió desde adentro, había gente que no tenía ni para comer, eso es triste. Desde la llegada Marcos Brítez Ojeda, que éramos los más grandes, tratábamos de que eso no suceda, que vayamos todos para adelante, pero cuando las cosas están mal adentro, es imposible. Muchos chicos venían de no cobrar en otros clubes y acá tampoco cobraban como corresponde, así se hace muy difícil, como haces para que un pibe se concentre si cuando llega a la casa no tiene ni para darle de comer a los hijos. Esta gente que está no tendría que estar manejando más el club, ojalá venga otra porque este club es grande” enfatizó Lenci, al que se le vence su contrato en junio y no continuará en la institución.