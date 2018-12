Un final lamentable para un año lleno de contratiempos

El bochornoso final que protagonizaron Juventud y Deportivo Urdinarrain fue el corolario de una temporada plaga de situaciones complejas y en muchos casos que generaron polémicas en el fútbol departamental.

Daniel Serorena

Desde hace años el fútbol de Gualeguaychú no atraviesa un buen momento. Más bien se puede afirmar que se encuentra estancado, viviendo situaciones insólitas que obligan a pensar que difícilmente se podrá encontrar una solución, al menos sin el compromiso de todos los actores que hacen al fútbol.

Desde lo dirigencial, el 2018 el fútbol departamental sufrió un cimbronazo fuerte, como fue el fallecimiento de Abel Martínez Garbino, presidente de la Liga Departamental y uno de los dirigentes más destacados del interior del país.

El golpe que significó la pérdida de Martínez Garbino se sintió fuertemente en el seno de la Liga Departamental, que tuvo que reacomodar su rumbo, acostumbrado a tener al frente a una figura que aglutinaba buena parte del poder y de las decisiones que se tomaban en torno al fútbol departamental.

La llegada de Emiliano Zapata buscó continuar la idea de conducción de Martínez Garbino, pero tuvo que chocar contra algunos contratiempos internos que generaron algunas situaciones pocas veces vistas anteriormente. Quizá el hecho que más llamó la atención del mundillo futbolero local fue el descuento de puntos que recibieron varios equipos por retrasarse en el pago del seguro, una situación que es obligatoria para las instituciones, pero que en algunos casos similares, nunca se sancionó de esa forma.

Pero no solamente la quita de tres puntos fue llamativo, también lo fue la forma en que se decidió aplicarla, que fue al final de la fase regular, siendo el único equipo verdaderamente perjudicado fue Sud América, que vio complicado su panorama en la pelea por la permanencia.

Otro asterisco fue lo ocurrido en la final por el segundo ascenso, cuando no se sabía fehacientemente si había que jugar un alargue o directamente había que definir por penales, algo que no puede pasar y que tiene que estar claro desde un comienzo.

La actividad terminó el 27 de diciembre, situación que exime de mayores comentarios. Si bien el factor climático jugó en contra, también hubo situaciones atípicas que conspiraron contra el normal desarrollo de la competencia, lo mismo pasó con el Infanto Juvenil, que terminó jugando partidos en horarios impropios y riesgosos para la salud de los chicos.

El tema arbitral también terminó siendo un problema serio: pocos árbitros para poder programar la actividad de todo un fin de semana, algunos de ellos todavía muy nuevos como para poder dar el salto a Primera División y la incorporación tanto del Fútbol Femenino como del Torneo de Veteranos, que generó mayor cantidad de partidos, aunque sin aumentar el plantel arbitral, que para colmo de males, cerró el año con actuaciones muy flojas que derivaron en que las finales del año las arbitren jueces de otras ciudades, con malos rendimientos y generando nuevas protestas de parte de los protagonistas.

Los títulos deportivos conseguidos por Juventud Urdinarrain a principio de año con el ascenso en la última edición del Federal C y luego por Deportivo en la Copa Entre Ríos, que clasificó a ambos equipos para la primera edición del Torneo Regional Federal, fueron quizá los únicos aspectos dignos de destacarse, aunque en el balance final no son suficientes para inclinar la balanza a favor.

Sin ánimo de ser recurrentes, no es agradable remarcar que el fútbol departamental cierra otro año apenas discreto. Sin matices deportivos, con clubes que padecen el hecho de tener que cumplir una temporada completa y con situaciones de violencia generada en partidos del fútbol infantil, también en el Femenino, en Veteranos y ahora en el último partido del año.

Por otro lado, hay dirigentes que han cumplido un ciclo y no han dado lugar a una renovación dirigencial necesaria, algo que el fútbol de Gualeguaychú necesita en forma imperiosa para buscar cambiar el rumbo. Por ahora, el balance sigue siendo el mismo.