Luciano Peralta

Frenado el proyecto de rebaja de los sueldos de los funcionarios municipales, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos opositores y enfrentamientos internos en el oficialismo, todas las miradas de la última y extraordinaria sesión del Concejo Deliberante estarán puestas en el tratamiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta iniciativa generó una fuerte resistencia de diferentes sectores, sobre todo porque no fueron convocados a diseñar el POT, y sí se les ofreció, una vez el proyecto definido, la posibilidad de realizar aportes. Lo que, en principio, marca una primera y crucial diferencia en la manera de concebir al Estado y la planificación de la ciudad. “Tenemos la potestad y la legitimidad para hacerlo”, ha expresado en varias oportunidades el secretario de Habitat Ricardo Delcausse. “Nos ofrecen asistencia, eso no es participación”, dijo una de las voces intervinientes en la reunión de ayer.

IMG_0080.JPG Andrés Sobredo, concejal de Nuevo Espacio en Juntos por el Cambio

En las últimas horas, el Centro de Defensa Comercial e Industrial Gualeguaychú (CDCI) y la Corporación del Desarrollo (Codegu) emitieron comunicados de prensa en los que rechazaron la metodología utilizada para la construcción del POT, la falta de participación de las entidades sectoriales, la inexistencia de debate, y llamaron a los concejales a votar en contra.

Para profundizar esta línea, una decena de instituciones de la ciudad, con representación sectorial, profesional y política, se reunieron en el Colegio de Arquitectos, entidad convocante. La crítica al proyecto de ordenanza que, de no haber sorpresas, será aprobado hoy en sesión extraordinaria, se impuso como factor común.

IMG_0057.JPG

Fueron cerca de cincuenta representantes los que dialogaron sobre el POT, la metodología en su tratamiento y las contradicciones del mismo. Además del CDCI, la Codegu y los arquitectos, estuvieron representantes de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), del Colegio de Agrimensores, del Colegio de Egresados en Ciencias Económicas, del Colegio de Ingeniería Civil y del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, entre otras instituciones. Además, se hizo presente casi la totalidad del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, y representantes de otras fuerzas políticas, como el Movimiento Gualeguaychú Entre Todos y el Frente para la Victoria, más algunos reconocidos dirigentes políticos.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Javier Tibault, agradeció la concurrencia e hizo una breve presentación. La idea estaba en marcha: primero, acordar medidas en conjunto para expresar el rechazo al POT y a la manera en que fue concebido; segundo, buscar interpelar a los concejales oficialistas para que el proyecto no sea aprobado.

En líneas generales, esos fueron los ejes en lo que discurrió el intercambio de posiciones. “La idea nuestra es que el expediente vuelva a la Comisión de Conjuntas”, expresó el concejal Daniel Berón, que junto a Pablo Echandi y Andrés Sobredo fueron los ediles que más intervinieron.

IMG_0084.JPG

“Ni en la época de los militares se hizo así un Plan de Ordenamiento Territorial”, cuestionó el arquitecto y ex candidato a intendente por el vecinalismo Domingo Carrazza, quien hizo eje en la falta de participación real de las entidades presentes en la gestación del POT. “Tenemos que ir todos al Concejo y dejar en claro que este procedimiento es inválido”, mocionó. Esa fue una de las propuestas que no necesitó demasiado debate: las cartulinas para armar los carteles con los que se manifestarán en el recinto esperaban en un rincón del amplio salón.

Pero no solo habló la política. Sobre todo, los profesionales manifestaron una serie de cuestionamientos comunes que tuvieron que ver con las fallas del proyecto que definieron como “inconsulto”, “contradictorio”, “falto de participación real de los actores de la sociedad”, de “procedimiento inválido”, e “inaplicable”, entre tantas otras consideraciones que volverá a expresar esta mañana en el Concejo Deliberante.

Guastavino, la única disidencia

IMG_0094.JPG

De los cerca de 50 concurrentes, por lo menos una docena tomó la palabra. Todos, en menor o mayor medida, coincidieron en las críticas al POT. Pero, casi sobre el final de la reunión, Guillermina Guastavino expresó su defensa al plan oficialista. Primero, aclaró que su bloque no fue convocado y que concurrió por expresa invitación de Domingo Carrazza.

“Las razones de mi voto las voy a dar mañana en el recinto. Probablemente no las compartamos en general, pero creo que estos ámbitos están buenísimos y debieron haberse dado con anterioridad y dentro del ámbito del Concejo, en esto sí coincido con ustedes”, manifestó la concejal del Frente para la Victoria.

“Eso no quita que se puedan dar a futuro. Este proyecto es perfectible, y se puede empezar a debatir a partir de lo que se vote y no desde un proyecto que data de los 90. Si yo les puedo dar una mano, sin ser concejal, cuenten conmigo, desde donde me toque estar”, agregó.

Por último, defendió “el trabajo que se ha hecho, con el que pueden disentir en un montón de cosas, pero reivindico el laburo del Ejecutivo y el de cada uno de los concejales, porque he escuchado cosas como que no hemos leído el proyecto y, tanto oficialismo como oposición, nos hemos abocado al tratamiento de un tema que nos excede a todos”.

“No somos una manga de irresponsables que mañana vamos a levantar la mano, pensando ‘bueno, que me importa’, por lo menos yo no lo voto de esa manera. Soy absolutamente responsable, intenté formar durante todo este año mi opinión y vine acá con la idea de llevarme más herramientas, pero me encontré que la reunión tenía otro objetivo”, cerró Guastavino.