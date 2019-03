Un nene de 11 años se suicidó por hacer el terrorífico “reto Momo”

La tragedia ocurrió en la ciudad de North Miami Beach, en el distrito estadounidense de Florida. El padre del menor alertó sobre el peligro de este desafío que circula en Whatsapp y redes sociales.

Una pareja hispana del sur de Florida asegura que su hijo de 11 años murió presuntamente por estar siguiendo el peligroso “reto Momo” que circula en redes sociales y la aplicación WhatsApp.

Según los padres del menor, originarios de Perú, el pequeño había comenzado a actuar de manera extraña en algunas ocasiones e hizo referencia varias veces a la muñeca de apariencia diabólica.

Aunque sabe que nada le devolverá la vida de su hijo, el padre quiere alertar a otros progenitores para que su terrible experiencia sirva de ejemplo a miles de familias y evitar así tragedias como ésta.

La policía de North Miami Beach, sin aludir en específico a la tragedia que golpea a esta familia hispana, alertó en sus redes con el siguiente mensaje: “Atención padres y representantes: por favor edúquense y conozcan la tendencia actual de las redes social que se desarrollan en el Internet mientras sus hijos usan teléfonos y miran YouTube”.

Celebridades y agencias policiales han advertido en las últimas semanas sobre este reto, pero según otros aseguran que solo se trata de una leyenda urbana, según informa Telemundo 51.

La plataforma YouTube, donde algunos supuestamente han visto a la escalofriante imagen, ha afirmado que no había visto evidencia del desafío en su plataforma y señaló que cualquier cosa que fomente la autolesión infringe las políticas de la plataforma y “se eliminará de inmediato”.

Los sitios web de Atlantic y de verificación de datos Snopes han investigado el desafío de Momo. No encontraron evidencia de que Momo aparezca en ‘Peppa Pig’ y no encontraron evidencia de que el desafío de Momo haya llevado a nadie a hacerse daño o a suicidarse.