Un secretario de los Kirchner pidió declarar como arrepentido

Ayer, por orden del juez Bonadio, fueron detenidos en Santa Cruz Julio Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez, dos ex secretarios privados de la ex presidente Cristina Kirchner. En la misma jornada, Bonadio concedió las apelaciones de la mayoría de los procesados, entre ellos la ex mandataria, y también les tomó declaración indagatoria a Eduardo “Wado” De Pedro y a José Ottavis, quienes negaron haber participado en la cadena de recaudaciones ilegales.