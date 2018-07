Un sector entrerriano de Cambiemos criticó las políticas del Gobierno nacional

Fue Néstor Golpe, apoderado del GEN en Entre Ríos, espacio que en la provincia integra Cambiemos. Aseguró que “el tiempo de espera de la gente se está terminando y los inconvenientes crecen”, mientras que el dirigente radical de Paraná Campaña, Jorge Landra, aseguró que “lo peor está por venir”.

El apoderado del GEN (Generación para un Encuentro Nacional) en Entre Ríos, aseguró al portal Debate Abierto que: “Estamos viviendo algunos inconvenientes que se podrían haber evitado”, afirmó el dirigente.

“Hay una actitud del Gobierno que hace que se resuelvan cosas sin que todo el mundo haya participado en la decisión y así es difícil que se construya algo sólido”, aseveró.

Asimismo, señaló a que “todos sabemos que hemos recibido un país en decadencia, absolutamente comprometido. No nos podemos hacer los sorprendidos, era muy difícil poder sacarlo adelante en poco tiempo pero las actitudes que se han tomado han sido equivocadas desde el inicio. Hay cierta dureza en aceptar que hay que cambiar de metodología de funcionamiento para encarar esto”.

Según Golpe, “es una crisis real, estamos tocando fondo real. La gente que estaba dispuesta a esperar, era porque sabía que esto estaba mal, pero ya se empieza a preguntar ‘¿Hasta cuándo?’. El tiempo de espera de la gente se está terminando y los inconvenientes crecen, este sistema no da más”, calificó.

Jorge Landra, por su parte, indicó al mismo sitio: “No veo, sinceramente, que Cambiemos le haya modificado la situación a la gente. Puede haber sectores que estén bien pero siempre sostengo que el país somos todos”, manifestó.

“Personalmente, creo que lo peor está por venir y eso es lo que me preocupa. Yo no quiero seguir siendo socio de la pobreza de la mayoría de los argentinos. Soy radical de toda la vida, voy a seguir militando en el radicalismo y si tendré que pelear, y pelearé para que esto se termine”.

Landra hizo hincapié en que “en este momento, el radicalismo no tiene un líder a nivel nacional. Es una confederación de pequeños grupos, cada uno buscando una porción de poder pero sin un proyecto”.

Al ser consultado por Debate Abierto por el escenario político actual, el dirigente concluyó reflexionando que “estamos peor que hace dos o tres años atrás. No está en debate que el gobierno anterior se llevó más de lo que debía. Lo que está en discusión es que ya van dos años y medio de gestión y no se ven soluciones, no se observa un plan. Es necesario que los que están en política se pongan de acuerdo en algunos puntos básicos porque para el país no hay otra salida”.