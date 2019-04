Un susto para Bichi Fuertes: despistó en una ruta santafesina

El auto en el que viajaba el ex delantero se salió de la ruta, aparentemente producto de la lluvia, pero tanto él como su esposa no sufrieron consecuencias.Esteban Fuertes sufrió un accidente automovilístico en la localidad de San Cristóbal, a unos 200 kilómetros de Santa Fe. El auto en el que viajaba se salió de la ruta producto de la lluvia, pero tanto él como su esposa no sufrieron consecuencias.

