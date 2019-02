Una cámara de seguridad habría registrado la aparición de un OVNI

La policía de la ciudad australiana de Broome publicó las imágenes en su cuenta de Twitter y afirmó: “Parece que no estábamos solos”.

Una cámara de seguridad registró la presunta aparición de un OVNI el pasado 16 de febrero durante una tormenta eléctrica en la ciudad australiana de Broome.

El video fue publicado por la policía en su cuenta de Twitter. “Después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar la noche anterior en la ciudad costera, parece que no estábamos solos”, escribió.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S

— Broome Police (@BroomePol) 17 de febrero de 2019