Una mala para Gallardo: Junior rechazó la oferta por Luis Díaz

Luis Char, presidente del club colombiano, quiere más plata: el Millonario habría ofrecido 5 millones de dólares por el 75% del pase.

“La oferta no nos satisface y, por lo tanto, fue rechazada”. Antonio Char no dio vueltas. Directo, el presidente de Junior dejó en claro que los dirigentes de River deberán afilar el lápiz si quieren quedarse con Luis Fernando Díaz, la joyita del club colombiano y a quien Marcelo Gallardo pidió para llenar el hueco que dejó el Pity Martínez. La negociación, así, entró en un impasse. No se cayó. Tampoco quedó descartada. El Muñeco lo quiere y, un dato clave, al propio jugador le interesa venir al fútbol argentino.

Diestro, habilidoso, rápido, desequilibrante en el uno contra uno y con gol, Díaz tuvo un gran 2018 en el equipo de Barranquilla. Fue uno de los responsables, de hecho, de llevarlo hasta la final de la Copa Sudamericana (perdieron frente a Atlético Paranaense). Ahí lo vio Gallardo. Y quedó encantado. Encima, recibió muy buenas referencias de parte de un viejo conocido: Teófilo Gutiérrez, compañero de Díaz en Junior y quien ya fue dirigido por el DT campeón de América.

¿Cuánto ofreció River? Aunque desde el club no quisieron dar a conocer las cifras, trascendió que serían unos 5 millones de dólares por el 75% del pase. Un número importante, sin dudas. Pero a la vez una inversión a futuro, ya que Díaz tiene apenas 21 años, por lo que podría llegar a tener un valor de reventa muy interesante.

Díaz, con la camiseta del Junior. Fue una de las figuras de la Sudamericana 2018 (EFE)

Pese a lo terminante que fue el presidente de Junior al hablar con la prensa, en River confían en que el tema todavía puede llegar a tener un final feliz. Es más, en las próximas horas se espera que llegue una contraoferta como para acercar a las partes. Y también que el mismo Díaz haga un poco de presión para que le abran la puerta.