Una mujer denunció a policías por abuso de autoridad cuando la detuvieron

Marta Castillo tiene 36 años y el martes por la mañana fue detenida en Urdinarrain y de allí trasladada a Gualeguaychú en un episodio que tiene dos versiones muy distintas. Pero además, la mujer presentó lesiones corroboradas por el forense de un supuesto maltrato policial.

El martes por la noche la Policía de Gualeguaychú informó a través de un comunicado que durante la mañana se había producido la detención de una mujer en Urdinarrain tras un operativo de Tránsito en 25 de Mayo y Centenario, en donde se le retuvo la moto a su hijo. Minutos después esta mujer se presentó en el lugar “visiblemente ofuscada” e “insultando a los efectivos policiales” y “obstaculizando el procedimiento”. Todo terminó con su detención por el delito de “Resistencia a la autoridad y Amenazas”.

Castillo permaneció detenida 24 horas y al día siguiente, apenas recibió la libertad, acudió a Fiscalía y realizó una denuncia muy distinta a la historia oficial de la Policía. Incluso dijo que fue mentira la información volcada a través de la gacetilla. “Dijeron que la moto estaba en movimiento y no fue así, se había parado por un desperfecto mecánico, y no estaban en un operativo, fueron ellos (la policía) los que llamaron a Tránsito”, indicó a ElDía.

La mujer explicó que tras sufrir el desperfecto, dejó al adolescente de 15 años que tiene a su cargo con los dos cascos y toda la documentación, mientras ella fue a buscar ayuda. Como no consiguió a esa hora de la mañana ningún taller abierto, regresó y encontró al menor parado con los dos cascos y sin la moto.

La mujer fue a Tránsito y según indicó tenía todo en regla y fue allí donde le dijeron que debía acudir a la Comisaría a retirarla, pero no lo consiguió porque no quisieron entregársela. Entonces fue al centro, donde sabía que estaban los uniformados que habían realizado el secuestro y los enfrentó para que le dieran alguna explicación.

“Uno se quedó callado y el otro, un poco más morrudo, me empezó a insultar. Me dijo que la moto estaba en infracción y yo le dije que no era así, me dijo que me conocía, que era una puta y una falopera, y se levantaba la manga de la camisa y me decía: ‘mirá que tubos que tengo’ y ‘cuanto deseas este cuerpito’, había gente mirando”, relató la mujer.

“Cuando yo le contesté hizo llamar al patrullero y de allí me trasladaron a la comisaría. Hasta hí todo bien. Me llevaron al Hospital. Después me llevaron a la Comisaría hasta que me informaron que me iban a llevar a Jefatura. En ningún momento me resistí, hasta que me quisieron esposar y yo me negué porque no soy una delincuente y en ningún momento me había resistido a nada. Me decía que era por protocolo. Comenzamos a forcejear y le dije que me pusiera las esposas para adelante y ahí nuevamente empezamos a forcejear. Pero después vino el comisario, me dobla el brazo para atrás, me pisa el pie, me pegan una patada en la pierna y siento un golpe en la costilla que me dejó sin aire. Me tiraron al suelo, me esposaron y me levantaron con las esposas para arriba para que se apretaran más y así me llevaron hasta Gualeguaychú”, contó Castillo.

El médico forense Marcelo Benetti constató las lesiones que presentaba la denunciante. Indicó “escoriaciones en ambas muñecas con edema y dolor en mano derecha, escoriación en región renal derecha con dolor al movimiento, esquimiosis de 3 centímetros en el muslo izquierdo y de 2 centímetros en la pantorilla izquierda, y de 1 centímetro en rodilla derecha”.

“Cuando quisieron sacarme las esposas no podían porque se habían apretado de tal manera, encarnadas, que me hacían ver las estrellas. Tenía las manos hecha pelotas”, declaró la denunciante que ahora espera por el avance de esta investigación que quedó en manos de la fiscal Martina Cedrés.