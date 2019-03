Una mujer fue asesinada cada 32 horas en el país durante 2018

Durante el año 2018 hubo 273 femicidios en el país, lo que significa que una mujer fue asesinada cada 32 horas, y 339 niños y niñas se quedaron sin madre, según el último informe de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

De acuerdo al informe anual de la entidad, que fue presentado este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, hubo una leve mejoría respecto al promedio de femicidios ocurridos en 2017, el que había determinado que una mujer fue asesinada cada 30 horas.

Los datos fueron relevados en los medios de comunicación nacional por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que depende de la Casa del Encuentro y que desde hace diez años elabora este tipo de estadísticas.

En el trabajo se detalló que desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 hubo 273 femicidios, 339 niños y niñas se quedaron sin madre, de los cuales 233, son menores de edad.

Además, el informe señaló que en 113 casos los asesinos fueron esposos, parejas, novios; en 60, ex esposos, ex parejas, ex novios; en 26, vecinos o conocidos; en 23, otros familiares; en 13, padrastros; en 12, hijos; en 22, sin vínculo aparente; y 4 por femicidio estatal.

Con respecto a la edad de las víctimas, en más de la mitad de los casos las mujeres tenían entre 19 y 50 años; mientras que el lugar más habitual donde ocurrieron los crímenes fue en la vivienda de las asesinadas; y los elementos más utilizados fueron las armas de fuego y las armas blancas.

En tanto, con respecto a las provincias con más femicidios, Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 93 casos, seguida por Santa Fe con 27, luego Córdoba con 24, Tucumán con 17 y Mendoza con 16.

En tanto, durante 2018 no se registró ningún femicidio en Tierra del Fuego ni en Santa Cruz.