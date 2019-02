Una mujer fue atacada por un perro cuando caminaba y otro salió en su defensa

Una mujer de 38 años sufrió el jueves por la noche la embestida de un perro cuando caminaba con en cercanías a la Comisaría Novena, ubicada en la zona oeste de Gualeguaychú. Padeció mordeduras en las piernas y una herida profunda en su brazo derecho.

Hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre lo ocurrido porque la Policía no tomó intervención y por ende la Justicia tampoco, solo se confirmó lo ocurrido aunque la víctima hasta ayer por la tarde no había realizado formalmente la exposición.

Según informaron fuentes extraoficiales a ElDía, la mujer salió de la iglesia y caminaba por el boulevard De María, entre Rioja y San Juan, cuando fue atacada. Hay dos versiones sobre lo sucedido: hay quienes afirman que fue solo un perro el que la atacó y un segundo animal la defendió, y hay otros que afirman que los dos perros la mordieron.

“Yo estaba afuera tomando un mate cuando la señora pasa por la calle y el perro se suelta de adentro de la casa, salta el alambrado y cuando va a atacar a la señora la cadena se le enredó a la mujer en las piernas y la hace tropezar y así es como el perro logra atacarla más intensamente”, indicó un testigo a ElDía. Agregó que “un perro cruza con pitbull de un vecino salió en defensa de la señora y ataca al otro perro que estaba mordiéndola y ahí es cuando deja a la víctima y empieza la pelea de perros. Se pelearon hasta rendirse mientras que la Policía hizo los primeros auxilios a la señora y la demás gente apartando los perros”.

Este testigo indicó que el perro que la atacó “siempre está encerrado, pero salta los alambres cuando se encuentra rabioso”. Lo cierto es que la víctima sufrió heridas en sus piernas y cuando cayó al piso recibió la herida de mayor gravedad en su brazo derecho. Fue llevada al Hospital Centenario y se le realizaron las curaciones pertinentes, pero no quedó internada.

Otra de las fuentes consultadas indicó asombrado sobre la cantidad de perros sueltos que existen en este sector de la ciudad, en la zona delimitada por el boulevard De María y Urquiza, que contiene a los barrios Supichini y Anhelado Sueño, y que a pesar de las campañas de castración de mascotas que realiza la Municipalidad, “la gente no se concientiza y ocurren estas cosas”.