Una obra de Urdinarrain se presentará en el Tercer Festival de teatro en  Larroque

Fue seleccionada entre 140 obras de grupos nacionales e internacionales. Se presentará el próximo domingo. Se trata de una comedia del grupo de teatro independiente de Urdinarrain.

Juan Fernández

Con la obra “¿Dependencia Yo?”, el grupo de teatro independiente “Escape” estará presente en el Tercer Festival de Teatro en Larroque, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de marzo en el Salón Teatral “Padre Alberto Paoli”.

La obra fue elegida entre más de cien. La tarea de selección incluyó estudiar y analizar las sinopsis y el material de 147 trabajos, entre los que había producciones de Chile, Cuba, España, Francia, Colombia y Perú y de distintas provincias de Argentina.

La directora del grupo teatral de Urdinarrain, Mariangeles Mussi, en diálogo con ElDía, expresó su felicidad. “Nosotros mandamos el video y nos inscribimos para participar del festival, y quedamos entre las 14 elegidas. Estamos felices de esta posibilidad y queremos disfrutar al máximo de esta experiencia, porque hay grupos de teatro de todos lados que se van a estar presentando, incluso de México y de República Dominicana”.

Sobre la noticia de la selección, Mussi dijo: “A mí me sorprendió, porque sabía la gran cantidad de obras que se mandaban para participar. Además, he ido a ediciones anteriores del festival y sabia del nivel de las obras que se eligen. Mis actores fueron los que me impulsaron para inscribirnos y hoy es muy grato poder participar, para nosotros el premio es poder estar entre esas catorce obras”.

El grupo de teatro “Escape” se formó a través de un taller en 2016, se fue renovando la gente y “fuimos trabajando esta obra mediante improvisaciones y surgió un tema que decidimos abordar desde el humor”, explicó Musi.

“Es una obra que es creación del grupo, una comedia que trata con humor e invita a reflexionar sobre las cuestiones de la tecnología, las nuevas formas de comunicarnos y lo dependientes que nos hacemos de ellas”, adelantó.

El elenco de “¿Dependencia Yo?”, que se presentará en el festival el domingo 17 a las 16, está conformado por: Carolina Wilhelm, Cristina Sasso, Angelina Müller, Virginia Lezcano, Carlos Palacios, Cecilia Taffarel, Anne Bergatt y Maria Eugenia Massart; el sonido está a cargo de Lucrecia Solay y la iluminación de Darío Wolker; la dirección, de Mariangeles Mussi.

El festival comenzará el viernes 15 y contará en sus tres jornadas con la presentación de estas obras que son las catorce seleccionadas: “Curriculum Vitae” de Banfield Buenos Aires, “¿Dependencia Yo?” De Urdinarrain, “El acompañamiento” de Martínez Buenos Aires; “El Legado” de CABA Buenos Aires; “El Poder de la magia” de C. del Uruguay Entre Ríos; “La penúltima oportunidad” Buenos Aires; “Los payasos muertos” Rosario; “Mas Costanera” Posadas Misiones; “Mucamas, variaciones sobre el orden y la limpieza” Tucumán; “Padre Pedro” Buenos Aires; “Partedemiparte” Rosario; “Romeo y Julieta de bolsillo” Guanajuato, México; “Séptima Locura” Republica Dominicana; “Un mismo árbol verde” San Luis.