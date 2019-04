“Una sarta de disparates que asombra”, dijo Gustavo Rivas

El acusado fue uno de los primeros en llegar ayer por la mañana a Tribunales. De saco y corbata, se mostró tranquilo ante los medios periodísticos que esperaban su llegada. En el inicio del juicio decidió que era momento de defenderse y explicó por qué no lo hizo antes. “A la mitad no los he visto nunca en mi vida”, señaló sobre las 12 personas que figuran como víctimas de su accionar y opinó: “Hay declaraciones que son una mofa a la Justicia”.

Carlos Riera

Llegó el día. Después de mucha agua bajo el puente, de tanta tela que se cortó, comenzó el juicio contra Gustavo Rivas. Luego de la publicación de la Revista Análisis, que salió a la calle el 27 de julio de 2017 bajo el título “Los abusos del doctor”, había muchos que esperaban este día. Unos para que se haga justicia, por los presuntos hechos de corrupción de menores que se le acusan, mientras que otros, que apoyan y creen en su palabra, para que se lo declare inocente.

Lo cierto es que esto recién comienza y el debate se prolongará por casi todo el mes. Ayer fue la primera de las doce audiencias previstas en principio para este juicio que se presenta como uno de los más importantes de la historia de Gualeguaychú. El motivo: tiene como imputado a un hombre que fue candidato a Intendente de la ciudad, candidato a Gobernador de Entre Ríos, presidente de varias instituciones, referente cultural, periodista, historiador y abogado.

En esta primera audiencia se formalizó el pedido del abogado defensor, Raúl Jurado, que pidió la prescripción de dos de las 12 denuncias que hay en la causa. Son hechos supuestamente cometidos en 1975 y 1977, y tras analizar las particularidades, el Tribunal entendió dar curso a la requisitoria porque son hechos ocurridos con anterioridad a que Argentina se suscriba a las convenciones internacionales, que otorgan derechos de igual tenor a la Ley Nacional, que habla de la prescripción, como los son la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Estas dos convenciones se firmaron posteriormente a la ocurrencia de estos dos hechos en concreto.

Pasado esto y los alegatos de apertura, Rivas declaró. La prensa no podía estar presente en la audiencia por una disposición de la justicia de entre Ríos, pero el imputado decidió hablar con ElDía. En una entrevista que brindó, Rivas se mostró igual de tranquilo que como se presentó en los tribunales y adelantó que no descarta en volver a declarar, “posiblemente al final cuando hayan terminado los testigos”.

“La declaración mía fue una declaración general, sin referirme particularmente a los hechos y sin responder preguntas”, contestó Rivas a ElDía y señaló que explicó los motivos por los cuales había decidido no declarar anteriormente, en ninguna de las siete ocasiones en que fue llamado por la fiscal Martina Cedrés para defenderse de cada una de las supuestas víctimas que se presentaban a declarar. “No conociendo la identidad de los denunciantes no podía defenderme”.

Opinó que “había tanta truchada e invento y declaraciones falsas que si yo puntualizaba en todo eso terminaba avivando giles y entonces podían ocurrir dos cosas, que esos denunciantes o testigos emprolijaran su declaración o bien que presentaran testigos nuevos con declaraciones ya emprolijadas en base a mis observaciones; entonces opté por callarme la boca y dejar que sigan macaneando”.

“Cuando salió la nota de la revista análisis y me preguntaban cómo estaba yo decía que me sentía tranquilo, que seguía siendo el mismo, y efectivamente no creo haber cambiado, mantengo mi humor y eso fue lo primero que declaré, incluso un testigo (durante la investigación) declaró que le había llamado la atención mi tranquilidad, porque con semejante balurdo era difícil mantener la calma, incluso gente que me conoce me decía que cualquier otro en mi situación se habría suicidado. Pero yo cuando termine de leer esa nota inicial de Análisis vi que la mayor parte eran todas mentiras”, contó.

Aseguró que a lo largo de todo este tiempo, desde que salió a la luz la publicación, le ha tocado vivir cosas malas, como lo que les ocurrió a dos empleados de la firma Farmacity que se grabaron con Rivas e incluso bromearon con él, pero también pasó “momentos gratificantes” y contó que un día recibió un llamado por WhatsApp de un grupo de personas que pertenecen a la promoción 93 de la ENET, a los que había ayudado con la carrozas en su casa. “Muchos abrieron los ojos y les aclaré que fue cuando la carroza estaba en construcción y esos chicos cuando vieron todo lo que se decía de mí, que la ayuda era a cambio de favores sexuales, me agregaron a su grupo y desde entonces chateamos a cada rato, me invitan a los asados y esos chicos van a concurrir a declarar y se van a tira abajo muchos inventos”, afirmó.

“Incluso se dijo que a un chongo le regalé una moto, o más que una moto, casi el valor de un auto. Casualmente los beneficiarios de esos regalos van a venir a declarar y se va a poder escuchar hasta qué punto se deforman las cosas”, mencionó Rivas y cuando se lo consultó sobre las personas que lo acusan, el hombre de 73 años aseguró: “A la mitad no la he visto nunca en mi vida y te imaginás la credibilidad que me merecen”.

-¿Y por qué motivo cree que lo acusan?

– Evidentemente alguien los ha envalentonado en presentarse a declarar. Hay declaraciones que son absolutamente falsas que son tan impresentables que son una mofa a la Justicia. Otra cosa, Usaron la causa para agredir a una institución, a un instituto donde fui profesor, incluso presidente durante algún tiempo. Aparecen como testigos personas que habían tenido problemas laborales. Hay uno que dice una sarta de disparates que asombra. Otro testigo de cargo que dice que el que estuvo anterior (a su declaración) era un borracho crónico. ¡Un testigo de cargo habla así de su compañero! Cuando vez la declaración del que es tildado de alcohólico te das cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza.