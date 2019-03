Una Spice Girl dijo que tuvo sexo con una de sus compañeras de banda

Mel B contó que, durante el esplendor de la banda, la unió a Geri Halliwell algo más que una amistad.

La gira de regreso de las Spice Girls se acerca y aparecen nuevas noticias. Este fin de semana, una de las cantantes revolucionó Internet al contar que en la época dorada de la girlband tuvo sexo con una de sus compañeras.

En la grabación del programa Historias de vida, conducido por Piers Morgan, Mel B o Scary Spice confirmó un rumor que circulaba hace años: se acostó “de esa manera”, según dijo, con Geri Halliwell , Ginger Spice.

EXCLUSIVE: In @piersmorgan’s Life Stories, Mel B revealed she slept with bandmate Geri Horner in the mid-nineties. pic.twitter.com/PQoAXlt9uE — Good Morning Britain (@GMB) 25 de marzo de 2019

“Sucedió y nos reímos al respecto y eso fue todo”, simplificó Mel y explicó que eran mejores amigas, y que nunca volvió a suceder. La cantante y ex jurado de The X Factor ya había compartido hace algunos años que besó a todas las Spice Girls, y que en su juventud tuvo una relación de cinco años con otra mujer. Además, había sugerido el encuentro con Geri en una entrevista con Morgan en 2010.

En relación a Ginger Spice, Mel se preocupó un poco por la reacción que podría tener a partir de esta revelación. “Me va a odiar por esto porque ahora es toda elegante con su casa de campo y su marido”, ironizó.

Según informó luego The Daily Mail, Mel realizó una llamada “en pánico” a Geri para avisarle de lo sucedido y pedirle disculpas. Ginger Spice todavía no se manifestó al respecto, pero se rumorea que su marido, Christian Horner, no estaría contento con la revelación.

Aunque algunos suponen que esto podría traer inconvenientes con la inminente gira, las redes sociales oficiales de la banda continúan promocionando las fechas.