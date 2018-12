Unidad Ciudadana puso primera en la campaña electoral 2019

Unidad Ciudadana realizó un acto donde hizo una demostración de fuerza basada tanto en los distintos sectores políticos, gremiales y sociales que lo nutrieron como de capacidad de movilización. La convocatoria, que tuvo la presencia del presidente del PJ Nacional José Luis Gioja, sirvió para posicionar a Julio Solanas como candidato a la Gobernación.

Una marcha multicolor representativa de todas partes de la provincia y de los distintos agrupamientos del peronismo y sectores afines, dieron marco este mediodía al lanzamiento de Unidad Ciudadana, la fuerza que lidera a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner, de cara a las elecciones provinciales del año próximo, cuyo calendario ya se puso en marcha.

Todos los discursos tuvieron como puntos de encuentro las fuertes críticas hacia la administración macrista, en particular su política económica, y la necesidad de rearticular el espacio nacional y popular a fin de constituir una opción válida que permita la recuperación a través de las urnas del Gobierno nacional.

Urribarri fue el primer orador. “Tuvimos contratiempos y zancadillas; operaciones de todo tipo para que esto no salga”, sostuvo, tras lo cual entendió que la gran cantidad de gente que se dio cita en la escuela Normal de Villaguay y sus inmediaciones respondió a la “necesidad que existe en los compañeros militantes, si no en la sociedad toda de expresarse, porque estamos viviendo tiempos preocupantes en nuestro país y en la región” para los cuales se necesita “dirigentes valientes y de construcción colectiva, no tibios, que no vacilen ni se miren el ombligo, que no sean personalistas”, postuló.

“Vamos a estar cerca de aquellos que más lo necesitan. Estaremos en los momentos más bravos de los jubilados, estudiantes y trabajadores. Vamos a bancar los trapos hasta el final”, subrayó.

Luego, disparó: “No nos asustan las persecuciones y las embestidas porque sabemos quiénes son, quienes las llevan adelante: son los mismos de siempre. En la Nación y en la comarca, son los mismos de siempre, los que después de los gobiernos nacionales y populares, como los de (Juan Domingo) Perón, Néstor y Cristina (Kirchner) intentaron impugnar todo lo que hemos hecho, estigmatizar, borrarnos del mapa, pero no lo van a lograr jamás, porque nos inspira el mejor de todos nosotros: Néstor Kirchner” quien “al igual que Cristina enfrentó a los que se creían los dueños de la Argentina. Por eso seguiremos dando lucha”, desafió.