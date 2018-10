Urribarri en Gualeguaychú: Una foto sin personajes de peso

Fue el fin de semana y no estuvo ninguno de los pesos pesados del peronismo. Lo acompañaron representantes de organizaciones políticas, sociales y territoriales del departamento.

La visita de Sergio Urribarri a Gualeguaychú el fin de semana pasó desapercibida. El ex gobernador juntó un puñado de militantes y referentes de espacios sociales del departamento.

Ninguno de los nombres fuertes del peronismo local estuvieron presente. Ni Piaggio, ni Guastavino, ni Bahillo. Ni siquiera Leticia Angerosa que suele concurrir a los actos del ex gobernador.

Fuentes cercanas al intendente aseguraron “no saber nada” de la llegada de Urribarri y según pudo saber ElDía, la visita sin aviso no cayó bien en el piaggismo, ni tampoco que algunos militantes fueran al encuentro. Desde otro sector del peronismo local aseguraron que la foto “fue un cambalache” y le bajó el precio a la llegada del ex gobernador: “Es una visita que no dice nada”.

Entre los gualeguaychuenses que aparecen en la foto están Agustina Díaz, militante de Patria Justay Rubén”Negro” Hernández, un hombre que supo estar ligado al sector de Guastavino.

Sobre la visita, Urribarri aseguró que “siempre es una satisfacción enorme reencontrarse con los compañeros que todos los días llevan adelante su trabajo militante con enorme compromiso y convicción”.