Urribarri fue reelecto como presidente de diputados y la oposición se retiró 

Antes de ser reelegido Sergio Urribarri como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el bloque de la oposición se retiró luego de un duro discurso. Pero no fue sólo contra quien iba a ser reelecto, sino también contra Gustavo Bordet.

Alejandra Viola fue quien pidió la palabra para anunciar el retiro de los 12 diputados electos en 2015 por Cambiemos, que hoy integran tres bloques. “Desde el oficialismo se ha perdido una gran oportunidad de dar el ejemplo en la política, en los momentos que estamos atravesando”. Y siguió: “Hay dos caminos en política: uno es el camino de la verdad, la coherencia y la lucha contra la corrupción; el otro del atajo, el camino de la impunidad, del uso de los fueros como escudos, de los aprietes. Creemos que el gobernador ha perdido una gran oportunidad de oxigenar la política”.

Urribarri le respondió personalmente a Viola. “Para hablar de transparencia que mire en su casa la diputada Viola. Debería mirar alguno de sus ex intendentes de su partido, pero debería mirar a su presidente. La diputada Viola votó a un presidente que tenía dos procesos y estaba en la Corte Suprema de la Nación. Por supuesto que después de que fue electo presidente, mágicamente esas dos causas gravísimas desaparecieron”, lanzó el ex gobernador antes de la votación.

Y enseguida, sin nombrarlo, se refirió a Rogelio Frigerio: “Ese funcionario nacional que los llamó hace instantes tuvo una sola estrategia para Entre Ríos y para todo el país, porque sabían lo que venían a hacer: destruir el tejido social en la Argentina. Hoy lo padecen millones y millones de argentinos que pasan hambre, que están desocupados”.

Y agregó: “La única estrategia era dividir al peronismo, dividir a la oposición. Desde el primer día invirtieron sumas siderales en algunos medios para que ese único propósito, partir a la oposición, sea el que les permita tener algún tipo de posibilidades competitivas en la elecciones que se va a librar en agosto y en octubre de este año”.

Urribarri también tuvo un capitulo para el Poder Judicial. “Hablan de justicia independiente y no hay juez o fiscal que se anime a denunciarlos que no sea víctima presa del Consejo de la Magistratura con mayoría automática. Y ese juez o fiscal dura muy pocas horas. Si no pueden con el Consejo de la Magistratura, utilizan los cañones de la hegemonía mediática contra ellos y sus familias para hacerlos renunciar”, lanzó.

La presidencia fue una batalla que se libró hasta el martes, cuando el nombre de Juan Navarro era el número puesto para reemplazar al ex gobernador. La vicepresidencia primera quedó en manos de Diego Lara.