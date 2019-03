Varisco y Benedetti recorrieron Paraná: “Esto muestra la adhesión a Cambiemos”

El precandidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti y el intendente Sergio Varisco que se postula para la reelección, recorrieron el barrio Paraná XVI. “Seguiremos transformando Paraná y vamos a recuperar la provincia”, expresaron.

El intendente Sergio Varisco, junto a Atilio Benedetti, caminaron por zona de calle Churruarín de Paraná, este jueves por la tarde. “Nos acompaña una multitud, agradecemos la recepción de los vecinos, estamos en la seccional 13º. Creemos que vamos a mantener el municipio y vamos a ganar la provincia, después de 16 años del peronismo, que creemos que ya cumplió un ciclo. Esto muestra la adhesión que Cambiemos va teniendo en la gente”.

“Hoy tenemos el boleto más barato del país y vamos a seguir manteniéndolo. No hemos determinado el precio aún, pero la mayoría de los municipios está en 24 ó 25 pesos, desde diciembre y en Paraná estamos en marzo y no hemos aumentado. En las próximas semanas no vamos aumentar”, puso relevancia el intendente respecto a uno de los temas que le consulta el vecino.

Además, al ser consultado porqué se postula para la reelección en la intendencia de Paraná, aseveró: “Hemos hecho mucho, no somos el ajuste provincial y tenemos mucho para hacer en la ciudad. Además porque debemos cambiar la provincia”.

Por su parte, el precandidato a gobernador por Cambiemos, Atilio Benedetti resaltó: “Muchas veces he caminado Paraná pero pocas veces con tanta adhesión y acompañamiento. Estamos llevando el mensaje, podemos estar mejor en esta provincia, tiene múltiples posibilidades, es maravillosa, y estamos decididos a trabajar juntos, fuerte, con mi compañero de fórmula Gustavo Hein y con todos los intendentes que nos van a acompañar en esta cruzada para desarrollar esta provincia y para poner a Entre Ríos en el lugar de orgullo que merecemos los entrerrianos”.

Walter Rolandelli, secretario legal y técnico del municipio destacó “el apoyo de la gente” y dijo que “esto se da en todas las caminatas que estamos haciendo. Desde que lanzamos esta campaña estamos en el mano a mano con la gente, charlando, sabiendo la problemática del vecino”.

“Si bien las redes sociales son importantes, lo nuestro es militancia pura, para saber cuál es la problemática del ciudadano. Hacemos dos caminatas por semana”, resaltó.

En tanto, el concejal Carlos González, mencionó: “Hay un viejo dicho que dice `vox populi, vox dei`, la voz del pueblo, la voz de Dios: Expresa lo que el pueblo de Paraná siente por Sergio Varisco y por su proyecto, por lo que todos los días elabora con los vecinos de la ciudad, en los barrios, en el centro. Esta es la forma que construimos siempre, cerca de la gente, no en los palcos, sino en la calle donde estas necesidades y donde debemos trabajar para que los ciudadanos mejor calidad de vida”.

Apoyo a Varisco, pese a sus problemas con la Justicia

En febrero pasado, la Justicia decidió que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, seá sometido a un juicio oral en el marco de la causa que lo investiga por el supuesto financiamiento a bandas dedicadas al narcotráfico.

La decisión fue informada este jueves por la tarde por la Justicia Federal de la ciudad. La investigación se inició en mayo de 2017 por el juez Aníbal Ríos, luego de que se hallara una avioneta con un cargamento de 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, una localidad vecina a la capital de Entre Ríos.

El magistrado investiga la supuesta relación entre el intendente de Cambiemos y Gustavo “Tavi” Celis, que fue señalado como jefe de una banda narco de la zona. Varisco permanece en libertad condicional, bajo una caución de un millón de pesos y una serie de reglas a cumplir dictadas por el juez Ríos, entre ellas no ausentarse de Paraná por un plazo mayor a 72 horas.