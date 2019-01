Verónica Ojeda habló de los rumores de reconciliación con Maradona

“Mi prioridad siempre va a ser que mi hijo esté feliz. Y me van a entender las madres que tienen hijos chiquitos y vos (a Rial) también como papá vas a entender lo que luché por esto”, continuó, y volvió a explicar que es ella quien lleva a su hijo a ver su padre porque sus familiares están de vacaciones y eran ellos quienes lo trasladaban: “Después, que digan lo que digan. La verdad, me tiene sin cuidado. Lo estoy llevando porque mi familia está de vacaciones y no tengo a nadie para que lo lleve. Nada más que eso”.