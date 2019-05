Vetaron una ley que reconocía a todos los soldados bajo bandera

La Legislatura provincial sancionó en noviembre pasado una ley que otorgaba un “reconocimiento a los soldados bajo bandera convocados y movilizados durante la guerra de Malvinas”. Luego, fue vetada por el Ejecutivo a instancias del Centro de Veteranos de Paraná, que busca sostener la diferenciación entre “combatientes” y “soldados movilizados”.

La iniciativa establecía un reconocimiento a “todos los soldados bajo bandera, convocados y movilizados” que “prestaron servicio como apoyo táctico y logístico en el ámbito del territorio nacional argentino” y que en aquel momento tuvieran domicilio en la Provincia. Tal reconocimiento consistía en “la entrega de un Diploma de Honor y una Medalla Conmemorativa”.

El veto se dispuso a través del decreto Nº 4002 del Ministerio de Gobierno, con fecha del 28 de noviembre de 2018, pero publicado en el Boletín Oficial del 9 de abril pasado.

“Lo que pretendía esa ley era dar un estatus que, si bien limitaba el reconocimiento a dos cuestiones puntuales (diploma y medalla), el fondo de la cuestión era plantear la igualdad entre quienes estuvimos defendiendo a Malvinas en Malvinas, y aquellos que fueron desplazados a distintos lugares”, explicó el secretario del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Roberto Andrade.

“Como veteranos de guerra, nosotros defendemos a nuestros compañeros que tuvieron el honor de defender nuestro territorio en Malvinas”, subrayó.

El Ejecutivo escuchó las objeciones de los veteranos y el 28 de noviembre dispuso el veto total de la iniciativa.

En los considerandos del veto señaló que la ley “avanza en una equiparación” entre los beneficiarios de la iniciativa vetada y los Combatientes y/o Veteranos de Guerra de Malvinas contemplados en la Ley Nacional N° 23.109, es decir, quienes “estuvieron dentro de las 200 millas alrededor de Malvinas, por mar, tierra y aire”.

En cambio, “soldados movilizados” es un concepto más abarcativo que incluye a quienes, “si bien pertenecieron a la tropa argentina que estuvo a la espera de cruzar el mar durante el citado conflicto bélico, no lo hicieron”. Contiene también a “aquellos que formaban parte de alguna de las fuerzas que cumplió tareas durante la guerra en el continente denominándose incluso ‘soldado Bajo Bandera o Convocado’”.

El Ejecutivo advirtió en los considerandos que este reconocimiento podría ser “el punto de partida para una pretensión de cobro de una pensión vitalicia que el Estado ha reservado para quienes son considerados legislativamente como combatientes”.

“Quizás a ellos (los soldados movilizados) les corresponda algo, pero no coincidimos en el hecho de que se lleve a la igualdad”, añadió Andrade. “No digo que lo de ellos no tenga méritos, pero no es lo mismo que pasamos nosotros. Quizás se les deba dar otra denominación”, opinó, para diferenciarlos de los veteranos y los combatientes. “Porque ellos no fueron a Malvinas, sólo estuvieron en la antesala”, remarcó.

Según informó, lo único que resta para que quede firme el veto es que sea ratificado por la Asamblea Legislativa, que aún no ha sido convocada. “Tenemos que ver qué día se va a hacer la asamblea legislativa para que quede firme el veto”, explicó por último Andrade. (Fuente: APFDigital)