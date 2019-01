Víctor Menescardi: “ Somos un grupo de amigos que jugamos al fútbol para divertirnos”

Uno de los símbolos del plantel de Central Larroque se refirió al campeonato clausura que ganaron y la importancia de juntarse para hacer deporte y recordar tiempos pasados.

Central Larroque es el primer club del departamento que le dio importancia al fútbol senior. Es así, que desde hace un tiempo considerable ex jugadores que vistieron la “Roja” con mayor y menor éxito, algunos inclusive no llegaron a jugar en primera, se juntaron para hacerlo en veteranos. Primero fueron amistosos y luego en diferentes torneos, hasta llegar al primer oficial, año 2017, que organizó la liga y quedó en poder del elenco del interior del departamento, mientras que el apertura 2018 quedó para Independiente y el Clausura para los liderados por Menescardi. El volante que durante mucho tiempo fue el dueño de la “Cinco” en Central Larroque, consultado por ElDía, indicó que “ jugar después de retirado es un cable a tierra, un volver a vivir , compartir un vestuario, un tercer tiempo con amigos que te ha dado el fútbol, tanto en Larroque como en otros clubes”. Eso así, destaca, es un compromiso que “tomamos con seriedad, razón por la cual entrenamos acorde a nuestra edad”. Dijo que lo “más lindo es juntarnos después de los encuentros, como en la final con Cerro Porteño, compartiendo una foto en donde no hay vencedores ni vencidos, solo amistad”.

El plantel

Dirigido por el “Maestro” Díaz , estuvo conformado por Matías Lonardi, Mauricio Rodríguez, César Giménez, Damián Benedetti, Eduardo De Zan, Marcelo Morrison, José Riquelme, Ariel Fiorotto, Gastón Elena, Pedro Capdevila, Martín Calero, Walter Lonardi, Norberto Marchessini, Leonardo Benedetti, Silvio Romani, Alberto Zanetti, Alfredo Cabrera, Ángel Cabrera, Vergara, En rique Eckerdt, Alberto Maciel, José Acosta , Gerardo Benetti, Leandro Carmona y Víctor Benedetti.

Una buena idea

Con aciertos y errores, como en todo inicio, culminó el torneo de fútbol femenino de primera con la participación de clubes afiliados a la liga y otros que no, como el caso de Atlético Sur, uno de los protagonistas.

Independiente se coronó campeón, venció 2 a 1 a Unión en la final, pero en realidad todos fueron, de alguna manera, campeonas por el esfuerzo y la responsabilidad asumida. Cabe destacar que, por primera vez se participó de un torneo nacional de selecciones. Y si bien la experiencia no fue la mejor, derrotas por amplia diferencia , frente a Rosario, fue un primer paso para seguir avanzando cumpliendo con el sueño del extinto presidente de la Liga