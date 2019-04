Victoria Dacal adelantó que, de ser gobierno, eliminarán el Buró Productivo

Fue una de las definiciones de la precandidata a viceintendente de Jorge Roko. Dijo que se va a financiar a la Corporación del Desarrollo y se mostró muy optimista de cara a las PASO del domingo. “Nosotros vamos a ganar”, aseguró.

Comenzó la cuenta regresiva. Faltan apenas cinco días para las primeras elecciones del año en Gualeguaychú. Los precandidatos a Intendente son cinco y todos, en mayor o menos medida, dieron a conocer sus propuestas. Las críticas también aparecieron, quizá como nunca antes en la ciudad, que siempre se caracterizó por diferenciarse de otras localidades y sus campañas mucho más sangrientas.

“Nosotros no decimos que Martín (Piaggio) hizo todo mal, todo lo que está bien va a seguir”, deslizó María Victoria Daval, precandidata a viceintendente de “Juntos por Gualeguaychú”, el espacio que encabeza Jorge Roko y que el próximo domingo disputará la interna peronista contra el Intendente.

“Las cooperativas van a seguir, pero van a seguir con dignidad, bien, vamos a regularizarlas”, contó en ElDía desde Cero. Al tiempo que se refirió al “tema de las calles, que es importantísimo”, y cuestionó que “hay mucha gente que pagó el consorcio hace dos años y no se lo hicieron”.

“El Buró Productivo nosotros no lo vamos a seguir. Se va a financiar a la Corporación del Desarrollo directamente. No vamos a crear un ente para controlar y meternos dentro, nosotros no queremos más que el Estado intervenga en el mal sentido, queremos que acompañe y apoye”, aseguró la precandidata que, al ser consultada por las PASO, se mostró muy optimista. “Nosotros vamos a ganar”, expresó.

“Creo que todo el mundo lo está sintiendo a eso. Salvo que hay algo que se nos escape, vamos a ganar”, sostuvo.