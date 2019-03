Victoria Dacal apuntó a la necesidad de regular el comercio extranjero en la ciudad

La precandidata a viceintendente que acompaña a Jorge Roko, en el espacio “Juntos por Gualeguaychú”, se refirió a las “trabas” a los comercios locales y a la necesidad de “trabajar para la gente de la ciudad”.

María Victoria Dacal pasó por ElDía desde Cero y se refirió, entre otras cosas, a las realidades que la llevaron a participar en política, a los desafíos de la ciudad y a las “distintas prioridades” que diferencian a su espacio de la gestión del intendente Martín Piaggio, con quien competirá en las paso del Partido Justicialista (PJ) del 14 de abril.

Dacal es abogada laboralista y se dedica específicamente a los casos de accidentes laborales. “En mi trabajo veo permanentemente la realidad de la crisis, por la cantidad de despidos, por las reducciones de personal en las fábricas, que a lo primero que apuntan es a echar a quien tiene una incapacidad. Ellos no tienen ninguna contención del Estado municipal. Si bien la crisis es nacional, el Municipio tiene que estar presente”, expresó y aseguró que se sumó al espacio de Roko para “ir más allá de la crítica”.

“Soy muy crítica del gobierno nacional, pero necesitaba sumar más allá de la crítica. Cuando Jorge me ofreció no lo dudé. No fue fácil porque amo mi profesión y quiero seguir haciendo lo que hago, habrá que triplicar esfuerzos. Pero es necesario asumir compromisos”, aseguró.

Con respecto al Ejecutivo local, dijo: “Nuestras prioridades son totalmente distintas a las de la actual gestión. Me encanta que se mejoren los espacios públicos y se hagan cosas para el turismo, pero no alcanza. Cada uno de nosotros, por los lugares donde trabaja, tenemos contacto con los que no tienen agua, tienen problemas de luz, falta asistencia en las salitas de salud; eso lo veo yo todos los días y Jorge (Roko) en el Hospitalito Baggio”, indicó.

Por otro lado, y en línea con la idea de “discutir las prioridades” del Ejecutivo, Dacal criticó al gobierno, quien “le pone más trabas a los comercios locales que a los de afuera. Hay muchos comercios chicos que debieron cerrar por la competencia de los grandes locales que se instalaron con capacidad de tener precios muchos más bajos”, cuestionó, y aseguró que la actividad debe regularse de otra manera y con el foco en los vecinos de la ciudad: “nosotros tenemos que trabajar para la gente de Gualeguaychú”, sintetizó la precandidata.