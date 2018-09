Victoria de Juventud Urdinarrain y empate en el Municipal en la continuidad de la fecha

El Liebrero se impuso 2 a 0 sobre Isleños y en el Municipal, Juventud Unida y Sud América empataron sin goles en la continuidad de la primera fecha del Clausura, que se completará esta noche con dos juegos.

En el Estadio Municipal, Juventud Unida y Sud América no se sacaron ventajas y finalizaron sin goles en un pobrísimo partido.

Solamente una llegada para Juventud en el inicio del partido, con un remate de Facundo Lado que tapó en dos tiempos el arquero del Suda, fue lo más saliente de la etapa inicial. A los 40 Juventud se quedó con uno menos por la expulsión del defensor Ignacio Abraham, quien le dio un manotazo sin pelota a un rival y el árbitro Víctor Junto le sacó acertádamente la roja.

En el complemento no cambió el trámite, los dos parecieron conformarse con el punto, sin inquietar demasiado sobre los arcos.

En Urdinarrain, Juventud Urdinarrain se impuso sobre Isleños Independientes 2 a 0, con goles de Conrado Besel de cabeza a los 10 del complemento y de Martín Erramundegui de tiro libre a los 43. Los Liebreros tuvieron un penal para aumentar, pero el arquero Lucas García le atajó el remate a Robertino Morales.

La fecha se completará en la noche del miércoles con dos partidos: a las 21.00 en el Municipal se medirán Independiente ante Central Entrerriano, que no tendrá a Manuel Carlés como entrenador, dado que el técnico renunció ayer, mientras que a las 22.00 en el Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain estrenará el título de campeón del Apertura recibiendo a un renovado Central Larroque, en un encuentro que promete.