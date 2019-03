Victoria de Nelson Bonnín en una ajustada definición en Santa Anita

Foto: Chino PhotosEl piloto de Pronunciamiento, navegado por Javier Benítez, se quedó con el triunfo superando por escaso margen a Gastón Ramat. Buen trabajo de Ramiro Melchiori y Agustín Kablan, que fueron sextos en la General y cuartos en la Clase AZ.

El comienzo del Campeonato Entrerriano de Rally estuvo a la altura de las expectativas, con una gran carrera y una definición ajustada, donde prevalecieron Nelson Bonnín y Javier Benítez, aventajando apenas por 6.1 segundos sobre Gastón Ramat y Néstor Giménez, que fueron los ganadores de la Clase AZ, mientras que terceros en la General finalizaron los uruguayenses Rodrigo Riciardi y Bernardo Erpen, cuartos fueron los hermanos Emanuel y Mauricio Blanc de San José, quintos quedaron Francisco Etchepare y Martín Baucero de Concepción del Uruguay y en el sexto lugar de la General, quedando cuartos dentro de la competitiva Clase AZ, finalizaron los representantes de Gualeguaychú, Ramiro Melchiori y Agustín Kablan, con un rendidos VW Gol que los mantuvo siempre dentro de la pelea de los puestos de vanguardia.

Al cabo de nueve pruebas especiales se registraron apenas dos abandonos, lo que habla del buen rendimiento en líneas generales de todos los participantes. El dato saliente de la jornada de ayer fue el retraso sufrido por el colonense Fabián Lazzaroni, quien había ganado la primera etapa disputada el sábado, pero que en el primer paso de la segunda etapa perdieron más de un minuto y, pese a que pudieron retomar el ritmo normal de carrera, finalizaron la misma relegados en el clasificador.

La definición en la Clase A6 quedó en manos de Nelson Bonnín y Javier Benítez, que superaron por 13,9 segundos a Riciardi – Erpen, mientras que lejos de la pelea de los puestos de punta fueron terceros Rodrigo y Próspero Etchepare y cuartos quedaron Daniel Bonnín y Martín Traverso, también relegados en la pelea.

En la Clase AZ, Tato Ramat junto a Néstor Giménez aventajaron por 24 segundos a los hermanos Blanc, a 44 segundos se ubicaron Francisco Etchepare y Martín Baucero y a 47,8 segundos finalizaron Melchiori y Kablan.



En la Clase N9, el triunfo correspondió a los concordienses Francisco y Alfredo González Uboldi, quienes superaron por 10.3 segundos a los uruguayenses Diego Cergneux y Guido Simiand, terceros fueron Santiago Ponteli y Julio Erpen de Concepción del Uruguay a 1’37”, cuartos quedaron los concordienses Jorge Suñer y Ariel Fernández y quintos Ariel y Manuel Ledesma de Colón.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1º N. Bonnín – J. Benítez (Pronunciamiento) 1’09”08,4

2º G. Ramat – N. Giménez (Colón) a 6,1

3º R. Riciardi – B. Erpen (C. del Uruguay) a 13,9

4º E. Blanc – G. Blanc (San José) a 30,1

5º F. Etchepare – M. Baucero (C. del Uruguay) a 50,1

6º R. Melchiori – A. Kablan (Gualeguaychú) a 53,9

7º L. Natero – V. Wetzel (Colón) a 59,3

8º A. Natero – N. Pérez (Colón)

9º S. Rosconi – M. Voeffray (Casilda)

10º C. Gallo – K. Gallo (Villa Elisa)