VIDEO – Un ciclista atrapó a un motochorro que le había robado la mochila

El delincuente tiene 27 años y le había sacado una mochila del canasto de la bici. Un policía de civil vio el robo, le cruzó su moto y lo detuvo.

Un motochorro fue detenido en Córdoba y Pueyrredón, en Recoleta, de una manera particular: el joven ciclista que había sufrido el robo lo persiguió con la bici, lo agarró del cuello y pudo atraparlo. Luego, un policía de civil que vio el hecho, intervino para detener al delincuente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten ver el momento en que el ladrón es derribado de su moto por un hombre que se desplazaba en una bicicleta pública. Luego intervino personal policial de la Comuna 1 y detuvo al delincuente, un joven venezolano de 27 años.

“No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy Batman, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo”, manifestó Juan Pablo Telez, la víctima del robo, en diálogo con Telefé.

“No sentí mucha resistencia del motochorro, es que él es más liviano que yo, no llegó a decir nada, no estaba armado. No fue un robo violento como uno ve en televisión. Ahora en frío no sé si tomaría la misma decisión, probablemente si, pero seguro ataría la mochila para que no me vuelva a suceder”, concluyó.