Video: Un tsunami azota Indonesia tras un fuerte terremoto en la isla de Célebes

Las olas, que según algunas fuentes han alcanzado dos metros de altura, han arrastrado casas y han dejado al menos cinco muertos.

El fuerte terremoto en la isla indonesia de Célebes ha desatado un tsunami, según confirma la agencia geofísica de Indonesia citada por AP. El comunicado se ha hecho después de que en las redes sociales se publicara un video que muestra una localidad costera sufriendo la acción del tsunami.

El portavoz de la agencia de gestión de desastres indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, ha precisado que el tsunami ha golpeado Palu, capital de la provincia de Célebes Central, y la ciudad de Donggala.

Al menos cinco personas han muerto. Las olas, que según otras fuentes han alcanzado dos metros de altura, han arrastrado casas y varias familias se han reportado como desaparecidas. Sutopo ha subrayado que los esfuerzos de búsqueda y rescate se ven dificultados por la oscuridad.

Hace unas horas, en la isla de Célebes se produjo un terremoto de magnitud 7,5, seguido por numerosas réplicas. El epicentro se ha situado a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palu y a 10 kilómetros de profundidad, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend’s family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h

