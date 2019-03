Vincularon a Edwin Cardona con River y el colombiano estalló por la bronca

El colombiano se descargó en su cuenta de Instagram y desmintió una declaración que se hizo viral acerca de su anhelo por vestir la camiseta del “Millonario”

Edwin Cardona fue uno de los integrantes de aquel plantel de Boca que perdió la Superfinal por Copa Libertadores ante River en Madrid y que abandonó la institución como parte de la renovación. El colombiano volvió a Rayados de Monterrey y fue cedido a préstamo al Pachuca.

A casi cuatro meses del histórico partido disputado en el Santiago Bernabéu y que tuvo como vencedor al Millonario, el atacante de 26 años parece haber dejado atrás ese mal momento y poco a poco recupera su buen nivel en el fútbol de México, en el que ya lleva 14 partidos jugados y tres goles convertidos.

Sin embargo, en las últimas horas se hizo viral una supuesta declaración de Cardona en la que mostraba su interés por vestir la camiseta de La Banda. “Me contaron del interés de River. Si me llaman haría todo lo posible por ir. Juanfer me contó lo que es por dentro. En Boca tuve una mala experiencia, en ese vestuario había más egos que fútbol. Me corrieron como un perro, es un mal recuerdo”, reza la frase que se le adjudica al colombiano.

El propio Cardona se encargó de desmentir la misma en su cuenta de Intagram e hizo su descargo. “Quisiera saber qué medio o persona es el mal intencionado que está generando polémica con este tipo de comentarios… no he hablado con nadie ni de ningún equipo, mi actualidad es Pachuca y punto. Gracias”, redactó el futbolista.

El diestro nacido en Medellín estuvo 18 meses a préstamo en el club de la Ribera. Allí, brilló durante su primer año en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que se adjudicó la Superliga 2017/2018, pero luego perdió protagonismo en el desenlace de la Libertadores del año pasado, en la que no disputó ni un minuto tanto en las semifinales como en los dos partidos de la final con River.

En total, Cardona acumuló 46 presencias con la camiseta azul y oro y convirtió 11 goles.