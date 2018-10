Walter Feldkamp: “El gobierno provincial compaña a las entidades agropecuarias”

El director de la Sociedad Rural Argentina en la provincia se refirió a la apelación de la Gobernación a la sentencia judicial que prohibe el uso de agroquímicos alrededor de las escuelas rurales: “La apelación del gobierno es una medida que esperábamos y que finalmente se concretó”.

“Mantuvimos una reunión con el gobernador Gustavo Bordet y el secretario de la Producción Alvaro Gabas donde se trató el tema de los agroquímicos, quedando claro que el gobierno provincial acompaña la posición de las entidades agropecuarias”, manifestó en declaraciones al ciclo radial ElDía desde Cero.

“La posición tomada por el gobierno se basa en la técnica, y no en mitos urbanos que refieren a distancias o problemas para aplicar las fumigaciones. Las técnicas y los conocimientos científicos están, por lo que el fallo es inviable”, señaló en referencia a la distancia con respecto a una escuela rural para realizar fumigaciones (1000 metros para aplicaciones terrestres y 3000 para las aéreas).

“Mil metros alrededor de una escuela significan 310 hectáreas que no se podrán trabajar, en tanto que en una aplicación área el número trepa a 2800 hectáreas”, sostuvo.

“En la provincia funcionan 1029 escuelas rurales, y si a esto se le suman las superficies de los ejidos y estaciones de pequeños pueblos, la producción en Entre Ríos resultaría imposible de desarrollar”, argumentó.

Según recordó, la provincia tiene una ley de plaguicidas que habla de 50 metros para aplicaciones terrestres y 100 para aéreas. Por otro lado, indicó también que “se trató un proyecto de ley con dos audiencias públicas de las que formó parte para una nueva ley de agroquímicos pero que, lamentablemente, el sector liderado por Sergio Urribarri la rechazó”.

“Esa ley era mucho más clara y, a diferencia de la anterior, preveía multas muy altas para quien haga mal las cosas”, manifestó e insistió en que “sería muy bueno reflotar ese proyecto, porque ninguna entidad agropecuaria, o colegio de ingenieros está para defender a aquellos que trabajan en forma negligente”.

“En los últimos tiempos, la red de buenas prácticas agrícolas desarrolló 34 ensayos en todo el país, donde se prueban, en distintas condiciones, aplicaciones de agroquímicos. Y en ninguno de esos trabajos la distancia en las aplicaciones aéreas supera los 100 metros”, explicó.

Por último, se refirió a los sistemas para que estas medidas no puedan ser vulneradas: “El INTA y un fabricante de máquinas aplicadoras desarrollaron un sistema que detiene la marcha, y no solamente la aplicación, en caso de no estar dadas las condiciones para efectuar labores en el campo”.