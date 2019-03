Walter Feldkamp: “Los productores somos los más interesados en cuidar el ambiente”

El director de la Sociedad Rural Argentina en la provincia se refirió al rechazo del amparo presentado por entidades ambientalistas y el gremio docente Agmer, en contra del decreto que regula las prácticas agrícolas. Pidió que la Justicia desestime el pedido de los ambientalistas.

Luego de una reunión en la que intervinieron entidades de la Mesa de Enlace de la provincia, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Centro de Acopiadores, se acordó respaldar el decreto del gobierno provincial que reglamenta las aplicaciones de fitosanitarios. Fue mediante una presentación ante la Justicia, bajo el patrocinio del abogado Carlos Horacio Beherán, por la cual se rechaza el amparo de entidades ambientalistas, oponiéndose a la medida que está vigente. La posición es en coincidencia con la postura que tuvo la Fiscalía de Estado.

Las entidades destacan que se formalizó esta presentación, con Decreto 4.407 del ejecutivo provincial fechado el 2 de enero que garantiza el desarrollo de las actividades agropecuarias, resguardando ámbitos educativos en el medio rural.

Feldkamp destacó que las entidades del campo y afines al sector, lograron que el gobernador Gustavo Bordet, regularizara una ley que hablaba de las distancias a las cuales se debía fumigar de un establecimiento rural, aunque no especificaba las escuelas.

“Por este motivo se generó el fallo del camarista Oscar Benedetto, que prohibía realizar fumigaciones a menos de 1000 metros (las terrestres) y a 3000 metros (las aéreas), hasta que entró en vigencia el decreto reglamentario que establece distancias de 100 (aplicaciones terrestres) y 500 metros (aéreas) para las escuelas rurales, hasta tanto se cuente con una ley”, y agregó: “El productor es el más interesado en cuidar el medio ambiente, porque trabaja ahí, vive en el campo y es donde cría y educa a sus hijos”.

El ruralista recordó que “el decretó entró en vigencia el 2 de enero; mientras que el recurso de amparo fue presentado el 4 de febrero, por parte de ambientalistas y del gremio docente Agmer, pidiendo la nulidad del decreto reglamentario”.

Como el lunes “vencía el plazo para hacer una presentación contra ese amparo, las cuatro entidades del campo, más la Bolsa de Cereales y el Centro de Acopiadores hicieron, en conjunto, una presentación judicial, solicitando que se desestime”.

Sobre las causas que esgrimió el sector productivo, Feldkamp, dijo que son muchas y que pasan “aspectos legales hasta técnicos”.

Sobre la distancia que “pide el Foro Ambiental de Paraná que es de 1000 y 3000 metros para las aplicaciones terrestres y aéreas”, aseguró que dichas medidas “no existen y no se aplican en ningún país del mundo”. Dijo que se puede hablar “hasta 100 metros de fumigaciones terrestres, pero no de 1000”. Ese “sobredimensionamiento no tiene argumento alguno”, y si se “hubiese extendido en el tiempo el amparo con la prohibición de aplicar a 1000 metros, el 20% de la superficie entrerriana quedaba improductiva, teniendo en cuenta que en la provincia se contabilizan unas 1000 escuelas rurales en las cuales no se podía aplicar nada en 314 hectáreas alrededor de cada una”.

Dijo que el recurso al que en su momento dio lugar Benedetto, atenta directamente contra el “pequeño y mediano productor que literalmente tenía que dedicarse a otra cosa, o a trabajar en el medio de las malezas”, en el caso de los que “estaban cerca de una escuela”. Finalizó pidiendo “control y pena para aquellos que incurren en irregularidades”.

Escuelas Rurales

De acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 escuelas secundarias que se encuentran en ámbitos rurales. Si se multiplican las superficies indicadas por la cantidad de escuelas involucradas la conclusión es que no se podría fumigar en forma terrestre en 304.266 hectáreas, y en forma aérea en una superficie de 2.738.394 hectáreas, es decir, en este caso, en una superficie incluso superior en casi 800.000 hectáreas a las 1.690.200 hectáreas que conforman la superficie agrícola de la última campaña.