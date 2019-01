Wanda contra sus detractores: “Prefiero facturar antes que responder”

La mujer de Mauro Icardi salió al cruce de quienes cuestionan su figura tras las imágenes sin retoques que recorrieron el mundo.

Si algo define a Wanda Nara es su fuerte personalidad. La mujer de Mauro Icardi y ex de Maxi López tiene una actitud a prueba de críticas. Y así lo dejó en claro durante su más reciente entrevista con Caras, que la tiene como protagonista de su portada esta semana.

Cuando la periodista le preguntó cómo toma las críticas a su cuerpo, Wanda respondió sin dudar… y sin filtro: “No les presto atención, es normal que exista la maldad y la envidia. Soy muy segura de mí misma. Me importa lo que dice la gente que me conoce. Prefiero facturar antes que responder cada crítica. O utilizar ese tiempo para mí”.

Vale recordar que en julio del año pasado los paparazzi la retrataron mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Ibiza y las fotos de Wanda sin Photoshop despertaron una ola de comentarios en las redes y un debate sobre el exceso del retoque fotográfico.

En ese momento, Nara aseguró que las imágenes habían sido retocadas pero para perjudicarla: “Yo sé dónde tengo celulitis y dónde no. Me causó risa la panza que me hicieron. Ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos. Existen un millón de tratamientos para solucionarlo”.