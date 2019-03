¿Y Melania dónde está? Acusan a Trump de andar con una doble de su esposa

¿Usa la Primera Dama de América una doble para determinadas ocasiones? En las redes sociales dicen que sí, y que tienen pruebas

La presunta doble de Melania Trump (48 años) podría haber vuelto a escena. Un acto público del presidente de Estados Unidos Donald Trump (72) junto a su esposa en el estado de Alabama ha desatado un debate en las redes sociales que ha llegado incluso a los informativos. ¿Usa la Primera Dama de América una doble para determinadas ocasiones?

I’m sorry, but there’s no way that’s Melania. This woman is walking and waving without Melania’s signature stiffness. #FakeMelania is REAL, people. https://t.co/fZUNauN0Ji — The Marvelous Ms. Mazor-Garfinkle (@msmarfinkle) 9 de marzo de 2019

El vídeo que ha levantado todas las sospechas ha sido recogido por la usuaria de Twitter Ms. Mazor Garfinkle. En él se ve cómo Trump y su pareja descienden del Air Force One con la particularidad de que Melania no se desenvuelve ni saluda como siempre. “Lo siento, pero de ninguna manera esa es Melania Trump. Esta mujer camina y saluda sin el sello de rigidez propio de Melania. La Melania falsa es completamente real, gente”, tuiteó.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 de octubre de 2017

Lo cierto es que determinados rasgos, gestos y facciones de Melania captados por los medios evidencian que, cuando menos, no es la Melania serena e hierática que se presenta a menudo.

El hecho de que llevase unas enormes gafas de sol dificulta la posibilidad de averiguar si lo que señala esa tuitera es verídico o un tremendo error.

Aunque no sería descabellado del todo teniendo en cuenta que estas teorías ya empezaron a sonar con fuerza en octubre de 2017. Como se observa en ese vídeo publicado hace más de un año, la Primera Dama aparece luciendo -otra vez- unas gafas de sol que le cubren la mayor parte del rostro. Además, hace unos gestos que, según muchos, no son los habituales en ella. A todo eso se unieron las dudas que surgieron en torno a la forma de su nariz.

I know everyone likes to laugh about how stupid the #FakeMelania conspiracy is.

So let’s just look at these two pictures from yesterday. How does a human being shrink a good five inches in a matter of hours? pic.twitter.com/G2wx9MiCfj — Gareth Dimelow (@gdimelow) 9 de marzo de 2019

“Esta mujer no es Melania. Solo pensar que son capaces de llegar hasta ahí e intentar hacer creer que esa mujer de la tele es Melania es una locura. Me hace pensar en qué otras cosas mienten”, tuiteó ese usuario consiguiendo más de 66.000 retuits.

Asimismo, cabe mencionar que en esa intervención Donald Trump quiso dejar claro que era su mujer quien se encontraba justo a su lado. Una aclaración nada habitual en él: “Mi esposa, Melania, que se encuentra justo aquí conmigo”, afirmó.

The recasting of Melania is the worst I’ve seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — James Corscadden🇮🇪🇪🇸 (@jamescorscadden) 9 de marzo de 2019

Como si de una actriz de Hollywood para las escenas de riesgo se tratase, la Primera Dama de América podría estar usando a una mujer casi idéntica a ella. ¿Realidad o ficción?