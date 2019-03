¿Y si Lavagna reúne a todos los no dogmáticos? Cualquier cosa puede pasar

La posibilidad de una candidatura de Roberto Lavagna empieza a preocupar a macristas y cristinistas. Quizá hagan bien en preocuparse.

Julio Majul | Colaboración

Empezó por casualidad: en una de las ciento de encuestas que se hacen previo a las elecciones, se midió la posible intención de voto a Roberto Lavagna. Como se hace muchas veces con políticos de segundo orden o personas distinguidas en otro ámbito: como el neurólogo Manes, por ejemplo.

Esta vez fue distinto: insólitamente, Lavagna aparecía mejor posicionado que varios declarados aspirantes a la Presidencia, y con una imagen largamente positiva.

Así fue que algunos fueron a proponerle que se lanzara como candidato. Al principio, el hombre dijo no. Pero insistieron, parece que con otra encuesta, y ya el no, no fue tan rotundo.

El camino que eligió lavagna para aceptar

Los primeros en buscarlo fueron peronistas no cristinistas, de los que no quieren más Cristina eterna.

Pero luego se reunieron con él radicales alfonsinistas cansados del macrismo, socialistas, Margarita Stolbizer… en fin: el progresismo de siempre, que parece haber encontrado un peronista con el que hablar, luego de la decepción con Chacho Álvarez.

Hasta ahora, Lavagna se mantiene firme en su postura de no aceptar ir a las PASO dentro del espacio peronista no cristinista, ahora autodenominado Peronismo Federal, quién sabe cómo el mes que viene.

El hombre parece estar aconsejado por gente decente y seria y otra no tanto, como pasa siempre con quien puede llegar a tener poder.

Juan Perón, el mejor analista del poder que uno conociera, decía algo así como “la casa se hace con barro y bosta”, y si algo es seguro en la política argentina (quizá mundial) es eso.

Así que nadie se asombra porque Lavagna hable con Julio Bárbaro y Margarita, pero también con Barrionuevo.

Dónde tiene sus votos el candidateable

No quiere que se lo considere candidato, así que lo llamaremos “candidateable”. Y ¿dónde puede conseguir votos esta candidateable?

Seguro entre los + 40 años, progresistas, que recuerdan su exitoso paso por el Ministerio de Economía cuando, en la peor crisis económica de nuestra historia (2000/2002, digamos) puso el pecho y la cabeza y no solamente superó la crisis, sino que hizo crecer a Argentina. O sea: al revés de lo que creen los macristas, superó la crisis haciendo crecer al país y elevando el nivel de vida de los más humildes.

Todo esto, sin ser un revolucionario ni querer serlo. Seguro que más cerca de las ideas de Aldo Ferrer y Bernardo Grinspun que de Mao o Lenin.

El largo camino a la casa rosada

Suponiendo que en definitiva Lavagna sea candidato, para lo cual debe superar las ambiciones de los delirantes que apuestan a Urtubey o Massa, sobre todo; si fuera candidato, este hombre deberá esforzarse por conseguir el voto de quienes lo desconocen, sobre todo las nuevas generaciones, digamos los Sub 40, para quienes seguramente es un desconocido total. Algo que puede ser un problema, tanto como un factor favorable; dependerá de quienes sepan aconsejar a este buen señor, que hoy por hoy parece la única alternativa seria para superar la brecha ridícula entre dos caras de la misma moneda; Macri y Cristina, en efecto, no han encontrado (ni buscado, creo) la manera de lograr que los argentinos vivamos mejor, con libertad, justicia social, una Patria que concrete sus posibilidades en todo sentido, con gente que pueda desarrollar sus aptitudes. Nada más que eso, por ahora. Pero nada menos.