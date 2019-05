Zordán contra los pañuelos verdes y celestes: “tenemos que respetar”

El obispo de Gualeguaychú aportó una mirada superadora de la discusión sobre el aborto en el país. Aunque dijo estar a favor de “las dos vidas”, cuestionó a quienes “usan los pañuelos como si fueran una camiseta” y aseguró que “nuestra patria está así por los desencuentros entre argentinos”.

Como lo hizo cuando se pronunció a favor de la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, el obispo de la diócesis Gualeguaychú, Héctor Zordán, esbozó una mirada diferente a la que suele llegar de los mandos superiores de su credo al referirse a la discusión sobre el aborto.

Fue en ElDía desde Cero, programa que visitó apenas un par de días después de su llegada a la Argentina, tras estar con el Papa Francisco en lo que se conoce como visita ad limina apostolorum, que todos los obispos deben realizar periódicamente a los templos de San Pedro y San Pablo, en Roma.

“Desde nuestra visión, más que de creyentes, humanista, defendemos las dos vidas. O, mejor dicho, el valor de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Entendemos que se es persona desde el momento de la concepción, y por lo tanto quien está en gestación tiene los mismos derechos que cualquier nacido”, expresó.

Sobre el tratamiento de la ley de despenalización aprobada el año pasado en Diputados y rechazada entre los senadores, Zordán dijo que “puede ser que en algún momento (el aborto) se legalice”, pero “más me preocupa que, votos más votos menos, tanto en Diputados como en Senadores la mitad de las cámaras estuvieron a favor de la legalización y la otra mitad, en contra”.

“Esto significa que nuestra valoración de la vida ha cambiado, y eso es lo que me preocupa. Creo que tenemos que tener una mirada más amplia y más respeto por el que piensa distinto. Por ejemplo, a mí me molesta bastante el enarbolar pañuelos”, pero no solamente el verde pro despenalización, “me preocupan también los que enarbolan pañuelos celestes, porque de algún modo se usan como se usa una camiseta”.

“Los que somos creyentes, o los que tenemos una mirada humanista de la vida tenemos que, a pesar de todo, buscar el encuentro, y los pañuelos no lo hacen. Nuestra Patria está así por los desencuentros. Es importante que todos empecemos a respetar la opinión de los otros, los creyentes y los no creyentes”, sintetizó el Obispo.

Menos Bergoglio y más Francisco

Por otro lado, sobre su visita a Roma, donde, junto a una treintena de obispos de todo el país, fue recibido por el Papa, Zordán aseguró que se encontró “con el Francisco de siempre”.

“Uno de los obispos que viajó expresó algo interesante, dijo que (el Papa) es cada vez menos Bergoglio y cada vez más Francisco. Porque uno lo va descubriendo, cada vez más, en su función de pastor universal, que supera lo doméstico”, indicó el religioso que el próximo 28 de mayo cumplirá sus primeros dos años como obispo de la diócesis Gualeguaychú.

Como cada vez que alguna figura con representatividad visita al Papa, la consulta fue si Francisco llegará próximamente el país. En este sentido, Zordán indicó que “no hay prevista una visita a la Argentina”, ya que el sumo pontífice “siente como prioridad los países de Asia, por la ayuda al diálogo inter religioso, y África, por la pobreza y las cuestiones humanitarias”.