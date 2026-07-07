Tras la emocionante y sufrida victoria de la selección argentina ante Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa y analizó el triunfo que depositó a la Albiceleste en la siguiente ronda, manteniendo la ilusión intacta de repetir el título.

En su primera declaración acerca de la alta carga emotiva del partido ante los africanos, el entrenador expresó: “Primero, los hicimos vivir unos momentos de dificultad. Íbamos perdiendo, aún no haciendo un mal partido, que estaba de nuestro lado, tuvimos muchas situaciones. Me hice entrenador para tener estas emociones, las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, es inigualable. Volver a recrear esa emoción... Soy entrenador por esto. No puedo darle la magnitud, no es que estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchas cosas grandes que vivimos, porque la sensación es que el equipo, pese a todo lo que esté pasando, va para adelante. La táctica es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, hubiésemos estado eliminados. La famosa frase de Leo (Messi) en Qatar, ‘no los vamos a dejar tirados’, es real, es lo que se palpa. Estamos emocionados".

Acerca del trabajo del rival, que estuvo en ventaja 2-0, Scaloni dijo: “Egipto es un muy buen equipo, tiene grandes jugadores, pero nosotros además del penal tuvimos tres o cuatro jugadas importantes, cuando ves que ellos están cómodos defendiendo, hay que seguir, y hay que seguir, como les dijimos en el descanso del agua. Hasta que no termine el partido no hay que dar una pelota por perdida. Si hay que perder, prefiero perder así, no pasa nada, hay maneras y maneras. Me encantaría que, si pasa, pase de esta manera, con el equipo siempre dando la cara".

“Los chicos me dicen la llorona, pero vivir esta emoción para mí, para el Ratón (Ayala), para Walter (Samuel), para Pablo (Aimar), volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. La mayoría que ha jugado al fútbol se hizo entrenador por lo de hoy, la emoción la adrenalina... lo hicimos toda la vida”, completó el técnico de Pujato en referencia a lo vivido.

Sobre Lionel Messi, autor del gol del empate, Scaloni dejó una nueva reflexión: “Hablé un minuto. Ya no hablé por este Mundial, sino para lo que tenga que venir en el futuro, por los chicos que están en el banco, que lo tomen como ejemplo. Es algo maravilloso, podría haber dicho: ‘Erré el penal, nos vamos, ya está’. Lo vuelve a intentar, la pide, se me pone la piel de gallina. No quiero hablar solo de él porque los compañeros lo soportaron de manera increíble, es lo que es este grupo. Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora. Marca a todos los chicos que quieran jugar al fútbol. Argentina es esto, el que no es argentino no lo entiende. Cuando va todo bien, y cuando la cosa empeora, damos todo".

Otras frases de Lionel Scaloni

- “No es el partido que más me hizo sufrir, porque el partido siempre estuvo. Argentina tuvo situaciones, creó. Uno sufre cuando no hay herramientas. El otro día con Cabo Verde, con las expectativas que iba a ser fácil, fue más duro. La sensación es que en algún momento íbamos a tener una y se podía dar vuelta. Cuando uno ve al equipo bien, está confiado. La prueba del otro día fue de carácter, pero el otro día no estuvimos como hoy. Hoy jugamos un fútbol diferente”.

- “Leo (Messi) juega al fútbol para esto, es un amante de jugar a la pelota, y que le dé emociones a esta altura de su carrera es algo difícil de explicar. Nosotros le decimos que disfrute hasta el último momento, porque cuando no jugás más te arrepentís de por vida. A ellos les influye jugar para tu país, hay muchas cosas emotivas. Ha sido un momento inolvidable, de los mejores. Me dio la sensación de un equipo que no baja los brazos, con todo en contra”.

- “Hay equipos que cuando recibís un gol es como una aspiradora que te chupa, te saca la pelota. Y en el 2-2 pensamos en terminar el partido en el tiempo reglamentario, porque era una instancia positiva. El fútbol es esto. El equipo creyó que se podía ganar después del empate, se dio cuenta de que el partido estaba”.

- “Parece falsa humildad, pero si no tenés a Lautaro en el banco, al Caballo (Nico) González que corre como un animal... Es de los jugadores en realidad. Les decís tres o cuatro cosas y es la realidad. No podemos decir que ganamos porque lo dije yo. Con el cuerpo técnico intentamos que el equipo fluya porque ellos juegan bien, pero los que juegan son ellos. Nada más".

- “Básicamente, pensar que hasta que el árbitro de el pitazo final no termina, y que los jugadores crean en ellos. Yo no le dije a Montiel que fuera de 9. Necesitás esos jugadores, que juegan porque creen. Si vos pensás que en 90 minutos tenés que dar el máximo y le querés dar una alegría a la gente, te da la tranquilidad para hacer lo que se hizo”.

- “Colombia siempre fue complicado para nosotros y Suiza tiene jugadores de experiencia en los Mundiales. Lo que toque, será”.

Fuente: Infobae